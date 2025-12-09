Compra masiva de libros de AMLO en Senado; llegan cajas y cajas a oficinas de morenistas

Compra de libros de AMLO Múltiples cajas llegaron a las oficinas de Morena en el Senado con ejemplares de "Grandeza" el libro más reciente publicado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Senadoras y senadores de Morena, adquirieron de manera masiva los libros del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para ofrecerlos como presentes o regalos durante esta temporada decembrina.

Cajas y cajas de ejemplares del texto denominado “Grandeza” que promovió AMLO en su reaparición pública hace unos días, desde su rancho en Palenque Chiapas, llegaron al recinto legislativo de Insurgentes y Reforma.

En promedio, se distribuyeron alrededor de 15 o 20 cajas de libros por legislador morenista con ejemplares de ese libro, es decir, un promedio de 200 ejemplares, es decir un gasto que supera los 70 mil pesos, por legislador y legisladora del oficialismo.

Libros de AMLO en el senado Las cajas están rotuladas con el logo de la editorial Planeta y contienen ejemplares del libro "Grandeza".

Repartidores en diablitos dejaron esas cajas en los pisos 3 y 4 y en cada oficina de los 67 morenistas, entre 10 y 15 cajas para cada uno, es decir unos 15 mil ejemplares en total.

Los trabajadores confirmaron que se trataba del texto de la editorial Planeta, que cuenta parte de la historia de México y que tenían instrucción de entregar estos ejemplares en cada oficina de legisladores de Morena.

Incluso, los mismos empleados de los legisladores, quienes prefirieron omitir sus nombres confirmaron que sus jefes están haciendo regalos navideños con el libro de la autoría de López Obrador.