Diputados aprueban cárcel de hasta 8 años por comercio de vapeadores; 500 mil adolescentes y jóvenes usan estos dispositivos, advierten

La Diputada de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes, durante la sesión en San Lázaro (Redes sociales)

CDMX — La Cámara de Diputados aprobó prohibir en todo el territorio nacional la producción y distribución para su venta los llamados vapeadores o cigarrillos electrónicos, de lo contrario, quien no se atenga a las reformas a la Ley General de Salud, se impondrán sanciones carcelarias y multas de 11 mil hasta 250 mil pesos.

En lo general, el pleno dio 324 votos a favor y 129 en contra del dictamen a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el debate, MC, PRI, PAN se lanzaron contra Morena por la “criminalización de los jóvenes consumidores” de los vapeadores o cigarrillos electrónicos.

Para revertir los argumentos contra el partido en el poder, Ricardo Monreal, coordinador de los legisladores de Morena, señaló que 80 por ciento de los posicionamientos se expresaron contra la “criminalización de los jóvenes”.

El líder parlamentario pidió al pleno acompañar con su voto la propuesta de modificación al dictamen, lo que abrió el debate en lo particular.