El espacio aéreo venezolano está vacío, salvo vuelos locales… ¡y un avión de la Fuerza Aérea de México!

Avión mexicano de la Fuerza Aérea sobrevoló el espacio aéreo venezolano Captura de pantalla

La tarde de este martes 9 de diciembre, la plataforma Fightradar24 reportó un espacio aéreo vacío en el territorio venezolano. Esto debido al anuncio del presidente Donald Trump en días reciente de que dicho territorio “debe considerarse como completamente cerrado”.

No obstante, en el transcurso de este día la plataforma reportó actividad aérea (además de los vuelos locales), de un avión de la Fuerza Aérea de México Learjet 28 con matrícula XC-VSA sobrevolando Ciudad Bolívar con dirección al norte del país.

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de la incursión de este avión mexicano sobre este territorio. No obstante, no ha sido el único avión extranjero sobrevolando Venezuela, ya que dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de la Marina de los Estados Unidos realizaron un sobrevuelo dentro del espacio aéreo de Venezuela, sobrevolando el Golfo de Venezuela, al norte del estado Zulia.

Este incidente, registrado por plataformas de monitoreo en tiempo real como FlightRadar24, ha aumentado las tensiones en una región que ya ha sido testigo de una creciente actividad militar estadounidense.

Las aeronaves, identificadas como “RHINO11” y “RHINO12”, fueron observadas mientras se acercaban al Lago de Maracaibo, un área de alto interés estratégico debido a su proximidad a rutas marítimas clave. Este sobrevuelo forma parte de una serie de maniobras militares que han incrementado la presencia estadounidense en el Caribe y la zona fronteriza con Venezuela, enfocadas principalmente en combatir el narcotráfico en la región.

El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su presencia en el Caribe con el despliegue de aviones y portaaviones como parte de la Operación Lanza del Sur, una iniciativa de seguridad que tiene como objetivo interrumpir las actividades de redes criminales, principalmente aquellas relacionadas con el narcotráfico. El reposicionamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe y las recientes operaciones de cazabombarderos F/A-18 Super Hornet subrayan la prioridad de Washington en estas acciones.

Escalada de tensiones en la región

Este sobrevuelo de los F/A-18 Super Hornet no es un incidente aislado. Apenas unos días antes, dos bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress también realizaron misiones cerca de la costa venezolana, lo que refuerza el patrón de aumento de actividad militar de Estados Unidos en la zona.

Estas aeronaves forman parte de las demostraciones de capacidad global y preparación operativa de la Fuerza Aérea estadounidense, según fuentes del Departamento de Defensa.

Por lo tanto, cabe la posibilidad de que el avión de la Fuerza Aérea Mexicana podría estar participando en un operativo de seguridad en el espacio aéreo venezolano.