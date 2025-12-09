El FBI divulgó una nueva imagen de Ryan Wedding, exdeportista canadiense acusado por EE.UU. de colaborar con el Cártel de Sinaloa

El FBI divulgó una nueva imagen de Ryan Wedding

La fotografía fue publicada el 8 de diciembre de 2025 y muestra al presunto operador criminal recostado y observando directamente a la cámara.

De acuerdo con la agencia estadounidense, la imagen habría sido obtenida durante el verano de 2025 en México. Wedding, también conocido como “El Toro”, es identificado por las autoridades como cabecilla de una red dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de dinero, operaciones por las que es considerado una figura clave dentro de la organización.

Nueva foto y detalles sobre su rol criminal

La oficina del FBI en Los Ángeles difundió la imagen a través de su cuenta oficial, donde aseguró que fue conseguida recientemente como parte de las investigaciones. En la publicación se indica que Wedding estaría involucrado en un esquema transnacional que movía de forma constante cargamentos de cocaína desde Colombia, pasando por México y el sur de California, hasta Canadá y distintos puntos de Estados Unidos.

El reporte también sostiene que el exatleta habría intervenido en la planificación de varios homicidios vinculados a las actividades criminales que se le atribuyen. Su presunta participación en estas acciones lo mantiene entre los fugitivos más buscados por la agencia federal.

Recompensa y acusaciones en su contra

Las autoridades estadounidenses ratificaron que la recompensa para quien aporte información que lleve a su ubicación asciende a 15 millones de dólares. Wedding, exolímpico y considerado uno de los diez criminales más perseguidos por el FBI, es señalado de integrar una red de narcotráfico y de estar relacionado con asesinatos cometidos entre 2023 y 2025.

Su expediente incluye cargos por conspirar para distribuir y exportar cocaína, por planear homicidios relacionados con actividades de una empresa criminal continua, así como por intentar manipular o tomar represalias contra testigos, víctimas o informantes. También se le acusa de participar en el lavado de activos.

Intensificación de la búsqueda en 2025

Además, las autoridades ofrecen hasta 2 millones de dólares adicionales por pistas que permitan identificar a los responsables del homicidio de uno de sus colaboradores en Medellín, ocurrido en enero de 2025. Investigadores estadounidenses consideran que Wedding mantiene vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa y que podría seguir moviéndose dentro de territorio mexicano.

A lo largo de 2025, el FBI ha compartido varias imágenes del canadiense con el propósito de que la población pueda reconocerlo y aportar información. Entre ellas destacan dos fotografías que, según la agencia, también fueron tomadas en México; en una se le observa portando una playera blanca, una gorra azul y una bolsa cruzada mientras posa frente a un anuncio de la marca de camionetas Omoda