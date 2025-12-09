EU transfiere a México a 14 presos mexicanos condenados por delitos de drogas y armas El traslado de los presos mexicanos se dio bajo el Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros (Pexels)

Este martes 9 de diciembre, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer el traslado a México de 14 presos mexicanos condenados por delitos de drogas y armas.

El traslado de los presos se dio el pasado viernes 5 de diciembre, bajo el Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros que existe entre Estados Unidos y México, en cooperación con la Oficina Federal de Prisiones (BOP por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia.

De acuerdo con las autoridades estadunidenses, cada individuo arrestado cumplía una condena federal en Estados Unidos por delitos relacionados con la distribución de drogas, delitos ilegales con armas de fuego o ambos.

Según el fiscal general adjunto en funciones, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, y el subdirector Shane Salem, de la División de Programas Correccionales del BOP, los 14 presos fueron quienes solicitaron su traslado a México.

Tras esta solicitud, ambos gobiernos aprobaron el traslado de los internos, el cual se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2025. Después de su llegada a México, cumplirán el resto de su condena en el país, según lo establecido por el Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros.

¿Qué dice el Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros?

El Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros comenzó en 1977 después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara una legislación habilitante y el Gobierno Federal negociara una serie de tratados para permitir la transferencia de presos desde países en los que habían sido condenados y sentenciados por delitos a sus países de origen.

Los presos solo pueden ser trasladados hacia y desde aquellos países con los que Estados Unidos tenga un tratado, como en el caso de México. Algunos de los países con los que Estados Unidos mantiene tratados bilaterales son: Bolivia, Canadá, Francia, Panamá, Turquía y Perú, Tailandia.

Con este tratado, también los ciudadanos estadounidenses que se encuentran presos fuera de su país pueden solicitar ser transferidos.

Como sucedió el 9 de diciembre, donde tres ciudadanos estadounidenses condenados por tráfico controlado de sustancias fueron trasladados a Estados Unidos. Donde deberán terminar de cumplir una condena que oscila entre 22 meses y cuatro años y medio, según lo publicado por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.