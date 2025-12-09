Hay 32 homicidios menos al día en México, una reducción del 37% al cierre de noviembre

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que desde el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, en septiembre de 2024, el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 37%, lo que equivale a 32 asesinatos menos cada día.

De acuerdo con la funcionaria, los últimos 14 meses han mantenido una tendencia constante a la baja. La administración comenzó con un promedio nacional de 86.9 homicidios diarios, y para noviembre de 2025 este indicador cerró en 54.7, el nivel más bajo para un mes de noviembre en la última década.

El reporte señala que siete estados concentran el 51% de los casos registrados entre enero y noviembre de 2025: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán. En contraste, entidades como Yucatán, Durango, Colima, Aguascalientes, Campeche y Tlaxcala se mantienen con las cifras más bajas del país.

Asimismo, 26 entidades redujeron su promedio de homicidios, con descensos destacados en Zacatecas, Chiapas, Quintana Roo, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Figueroa subrayó también que los delitos de alto impacto han bajado 47% a nivel nacional desde 2018, pasando de 969 a 518 diarios. Entre los ilícitos con mayor reducción se encuentran el robo de vehículo con violencia, el robo a transportista, el robo a negocio, el secuestro extorsivo y el feminicidio. Además, indicó una disminución del 49% en el robo de vehículo y de 54% en el robo a transporte, ambos en comparación con 2018.