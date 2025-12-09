Javier Corral y los de la Barredora ¿para cuándo?, cuestiona PAN tras detención de ex gobernador César Duarte

Javier Corral

El PAN en el Senado celebró la detención de ex gobernador de Chihuahua, César Duarte presuntamente involucrado en actos de corrupción pero exigió a la FGR proceder también contra otro ex mandatario de esa entidad, Javier Corral y los involucrados en el caso de la “Barredora” donde hay varios morenistas supuestamente involucrados.

“No debe haber impunidad en el país, qué bueno que se detuvo al ex gobernador involucrado en actos de corrupción, sin embargo esperamos que la FGR se conduzca con la misma severidad para con los otros casos pendientes como lo es Javier Corral y los involucrados en el caso de ´La Barredora”, aseveró el senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles.

Recordó que los chihuahuenses aún esperan acción también en el caso de Javier Corral, “prófugo de la justicia por el daño a las arcas del Estado, ahora senador por Morena”.

El panista hizo énfasis también en los casos vinculados con el grupo delictivo La Barredora y los casos tan sonados de “huachicol fiscal”.

Aseguró que la justicia no puede ser selectiva, premiando a unos y enjuiciando a otros, la justicia, dijo, debe actuar de manera pareja.

“Juicio parejo para todos, para evitar así que prolifere cada vez más la corrupción en nuestro país”, es la exigencia de los ciudadanos, que se aplique la ley y que quien cometa un delito sea sometido a juicio sin ningún miramiento, remarcó

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este lunes, el arresto del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por su presunta relación con actividades de lavado de dinero.

La FGR recordó que Duarte ya había sido detenido en julio de 2020, en Miami, Florida, (Estados Unidos) y posteriormente fue entregado en extradición a México en junio de 2022, acusado de asociación delictuosa y peculado.

Duarte Jáquez fue gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, por el PRI. Apenas en junio de este año, la justicia de Estados Unidos falló en favor de Duarte en un proceso iniciado por el también ex gobernador Javier Corral, quien acusó al priista por corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos públicos para la compra de propiedades en EU.