“Me siento frustrado por demoras en si ha lugar a desafuero de ‘Alito’; costo político es para Morena”: Hugo Éric Flores

CDMX — El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el morenista Hugo Éric Flores Cervantes, admitió sentir frustración, por tener “las manos atadas”, en resolver el dictamen que defina si ha lugar al desafuero de Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, senador y líder nacional del PRI.

Al ser cuestionado por el tiempo transcurrido que ya superó las propias previsiones de la comisión que él preside, Cervantes Flores responsabilizó a Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche de no entregar, hasta ahora, documentación que le requiere la Comisión Instructora como parte de requisitos que se deben cumplir en este proceso de juicio de procedencia.

“Es un tema jurídico, de carácter legal, no político, y para que se construya el dictamen, a favor o en contra del desafuero, se debe tener la información que se le pide a la fiscalía. El tema no son sus opiniones ni las peticiones del senador de ayuda a gobiernos extranjeros, eso no está en disputa”.

-Diputado, el tema son cinco expedientes por dos delitos.

-Exactamente, las carpetas que presenta la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, el senador está acusado de haber cometido presuntamente dos delitos: peculado y uso indebido de funciones. Esos son los delitos. Y lo que nosotros decimos, para que pueda darse el desafuero, y acreditarse la probable responsabilidad, se necesita que cumplimentemos con los requisitos de la acción legal. Y si concretamos un dictamen que lleven al senador ante un juez de Control, pues éste va a hacer una evaluación, con medidas cautelares, incluso con prisión, eso no es asunto de nosotros, pero aquí debemos cumplimentar con esos requisitos.

-Pero con prudencia del debido proceso, ¿no tienen ustedes, en la sección, las carpetas de investigación para evaluar? Ahí debería estar esa información que solicitan, ¿no?

-Ese es el tema que lamentablemente yo no puedo comentar. El desgaste es para nosotros, para la Cámara de Diputados. Lo comentaba con algunas diputadas y con algunos diputados, esto es como si nosotros estuviéramos tapando a alguien. Y sí me siento muy frustrado, y, lo digo de manera contundente, he llegado hasta pensar en salirme de la sección, de pedir licencia, de presionar de otra manera, porque yo tengo las manos atadas de muchas formas. Sinceramente, sí es una expresión de frustración. Quisiera tener mayor información, para convocar a la Sección Instructora, pero tengo las manos atadas. Yo tengo ya mi propio criterio, pero lo manifestaré en su momento, con argumentos, necesitamos esa información. Y la gente está acostumbrada a iniciar procedimientos, y luego no continuarlos. Entiendo, estas son circunstancias de carácter político, pero, entonces, mejor que retiren las acusaciones, las carpetas. Yo tengo la iniciativa de ley que incluso estos temas tengan caducidad. En redes sociales se dicen muchas tonterías.

-Como que tienen acuerdos

-Yo no tengo ningún acuerdo, ni lo sé, ni lo he visto. Un ¿Lamborghini?

-Yo ni sé manejar eso, y con mi sueldo de diputado no me alcanzaría para pagar la tenencia. Ojalá pronto podamos resolver este tema que es de interés de la opinión pública y también de interés de la justicia, que aquí está, dice al señalar la escultura del dedo índice que lleva por nombre ‘Justicia’.