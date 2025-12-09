México atiende a más de 3 millones de personas con programas contra la violencia

Rosa Icela Rodríguez Velázquez Secretaria de Gobernación (Mario Jasso)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que durante esta administración, poco más de 3 millones de personas han sido atendidas en 15 estados y 77 municipios como parte de las estrategias para prevenir y reducir la violencia.

Detalló que se han brindado 4.6 millones de atenciones mediante visitas casa por casa en colonias y comunidades, con el objetivo de escuchar necesidades y solicitudes de la población.

Hasta la fecha se han realizado 404 Ferias de la Paz, resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para acercar programas y servicios a la población. Además, se han conformado 338 Comités de Paz, que mantienen actividades permanentes y promueven la organización vecinal para mejorar el entorno.

En Celaya, Guanajuato, se han recuperado 306 espacios públicos, incluyendo parques, plazas, senderos y canchas deportivas. En Chenalhó, Chiapas, pequeños negocios se incorporaron al programa de créditos solidarios y se entregaron 34 viviendas a familias desplazadas del ejido.

Rodríguez destacó también las 6,855 Jornadas de Paz, en las que han participado más de 2 millones de personas.

Por otra parte también hablo del programa Tianguis del Bienestar, que distribuye artículos básicos y enseres domésticos (tela, ropa, artículos nuevos de primera necesidad) asegurados en aduanas, ha beneficiado a más de 61 mil familias en 23 municipios y nueve localidades de Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Finalmente, informó que, en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, avanza la campaña de desarme. Desde el 1 de octubre de 2024 se han canjeado 8,700 armas de fuego, 1,093 granadas, además de cartuchos y cargadores.