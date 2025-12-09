Mil 761 detenidos y 15 toneladas de droga aseguradas en noviembre: García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los avances más recientes de la Estrategia Nacional de Seguridad, correspondientes al mes de noviembre, así como el balance acumulado en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante noviembre, García Harfuch informó la detención de mil 761 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 15 toneladas de droga y más de mil 100 armas de fuego. Como parte del combate a la producción de metanfetaminas, las autoridades desmantelaron 146 laboratorios y centros de concentración, y lograron la recuperación de un millón 476 mil 295 litros de combustible robado.

En el recuento general del sexenio, el secretario destacó que se han detenido a 38 mil 700 personas relacionadas con delitos graves y se han asegurado 311 toneladas de droga, entre ellas más de 4 millones de pastillas de fentanilo. También se han confiscado 20 mil 169 armas de fuego y destruido mil 760 laboratorios dedicados a la elaboración de metanfetaminas.

García Harfuch subrayó que estos resultados son parte de una estrategia enfocada en la reducción de delitos de alto impacto, el debilitamiento de estructuras criminales y el reforzamiento de la seguridad en todo el país.