Morena prohíbe en México vapeadores por salud de menores, impone cárcel y oposición rechaza reforma a ley de salud

CDMX — Con el fin de frenar el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos en la población menor de edad, que actualmente cifras oficiales ubican a 600 mil adolescentes y jóvenes que comprometen su salud con este consumo, Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron prohibir que en México se comercialicen estos dispositivos, y quienes se rebelen a las reformas a la Ley General de Salud enfrentarán hasta ocho años de prisión y multas que se elevan a un monto de 250 mil pesos.

Durante un debate que comenzó cerca de las 13;00 horas y concluyó a las 21: 17 horas, el pleno de la Cámara de Diputados avaló, con 324 votos y 129 en contra, el dictamen a la iniciativa presidencial que modifica la Ley General de Salud para reglamentar el mandato del artículo 4º. de la Constitución, reformado a instancias del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En la discusión por los cambios a la ley de salud, la oposición acusó a la bancada de Morena, principalmente, de criminalizar a los jóvenes y querer llevarlos a la cárcel por el sólo hecho tener en su posesión cualquier dispositivo que sustituyera a los cigarros fabricados con nicotina y alquitrán.

Una vez que la votación en lo general abrió paso a la discusión de las propuestas de modificación del dictamen, el coordinador de los diputados de Morena Ricardo Monreal, subió a tribuna para explicar la reserva que inscribió para alejar zanjar las acusaciones contra el partido gobernante.

Si bien se establece en el artículo 456 Bi que “al que realice por cualquier medio alguna de las conductas a que se refiere el artículo 282 Quater de esta Ley, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMAs),

Primero, se deja en claro en ese artículo que “se entiende por cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, todo aparato o sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas líquidas, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otra nueva formulación sintética, con o sin nicotina, susceptibles de ser inhaladas por la consumidora (persona).

La propuesta de modificación también incluyó cambios al artículo 282 Quáter en el que manifiesta que los cigarrillos electrónicos están prohibidos para su comercialización en México.

“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos aquellos que son desechables o de un solo uso. Se exceptúa de la prohibición, su consumo y posesión cuando no se destine a las actividades o fines señalados en el párrafo anterior.

Ricardo Monreal expuso que en atención a 80 por ciento de los discursos vertidos por la oposición del PRI, PAN y MC, principalmente, pidió que acompañaran su propuesta de reserva que deja claro que los consumidores de vapeadores no serán sancionados con prisión.

En la votación en lo particular, se redujo el número a favor del cambio en el dictamen, que finalmente fue aprobado con 292 votos a favor, 163 en contra y cero abstenciones.

Pero reiteró las sanciones, incluso a consumidores.

“Solamente aquellos que producen, consumen, comercializan y obtienen lucro indebido de ellos son los que van a ser sancionados. La reforma y la propuesta de modificación al dictamen no busca sancionar a quien ya han sido afectados por otros productos. Estamos fortaleciendo la política de salud en la que tiene este espíritu la ley, prevenir antes de castigar. Y por eso es muy importante estas dos propuestas, pero va más allá nuestras propuestas en el artículo 282 Ter. Una vez aclarada y una vez votada no hay razón ni argumento de fondo que valga la no votación en favor, pero cada uno asume su responsabilidad. Nosotros votaremos en favor de esta importante Ley de salud y de las reservas que hemos hecho”.

Será el Senado de la República si la reforma de salud se aprueba tal como se la envió la Cámara de Diputados.