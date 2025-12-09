Plan Michoacán deja 972 detenidos, 23.1 toneladas de droga y 945 armas aseguradas: García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó un informe detallado sobre los resultados del Plan Michoacán, operativo desplegado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez. De acuerdo con el funcionario, esta estrategia ha permitido la detención de 972 personas, así como el aseguramiento de 945 armas, 23.1 toneladas de drogas y el desmantelamiento de 17 laboratorios vinculados a la producción de metanfetaminas.

Entre los casos más relevantes, García Harfuch destacó la captura de un individuo que transportaba una unidad de carga con precursores químicos para la fabricación de fentanilo, acción que calificó como un golpe significativo a las estructuras criminales que operan en la región.

En su balance general del sexenio, el secretario informó que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han detenido 38,773 personas, asegurado 311 toneladas de droga y decomisado 20,169 armas de fuego. Asimismo, se han destruido 1,760 laboratorios, lo que, según el Gobierno Federal, representa pérdidas millonarias para diversas organizaciones criminales. Solo en noviembre se registraron 1,761 detenciones y el decomiso de 1,188 armas, en un mes marcado por operativos derivados del asesinato del alcalde de Uruapan.

García Harfuch señaló que la estrategia integral de seguridad ha contribuido a una reducción del 32% en los homicidios dolosos a nivel nacional. Entre los operativos más recientes destacó uno realizado en el Estado de México, donde fueron capturados tres operadores de células delictivas y se liberó a 37 personas que permanecían privadas de la libertad.

En el combate al robo de hidrocarburos, las fuerzas federales aseguraron 1 millón 476 mil litros de combustible en estados como Oaxaca, Nuevo León y Sinaloa.

Respecto a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han recibido 102,857 denuncias, de las cuales 10,854 se concretaron. Estas reportes derivaron en 3,684 carpetas de investigación y la detención de 615 presuntos extorsionadores en 24 estados. La SSPC detectó que solo 12 penales concentran el 56% de las líneas extorsivas identificadas, por lo que se han retirado antenas y bloqueado servicios de telecomunicación. El funcionario adelantó que, para 2026, la señal telefónica quedará restringida en los 14 penales federales.

Finalmente, García Harfuch informó que continúan las reuniones con productores de limón y aguacate, sectores particularmente afectados por la violencia y la extorsión en distintas regiones del país.