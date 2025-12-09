Quinta reunión México-EU sobre tratado de aguas busca acuerdos y evitar más aranceles

Los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco y el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, dialogaron de manera virtual con los representantes de Estados Unidos para dar seguimiento a la entrega de agua en apego al Tratado de Aguas de 1944, y evitar los aranceles del 5% anunciados por el presidete Donald Trump.

El encuentro se llevó a cabo de manera virtual con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambos países, respetando el derecho humano al vital líquido de las comunidades del lado mexicano de la frontera y evitar la imposición de nuevos gravñámenenes del 5 por ciento de aranceles que se amenazó.

Por parte del país vecino la representación la encabeza Brooke Rollins, secretaria de Agricultura y Christopher Landau, subsecretario de Estado.

El representante de la cancillería, informó esta mañana que “México está actuando conforme a los establecido en el tratado”, en el que se dispone que, si en un periodo de 5 años, México no puede entregar el volumen de agua acordado debido a fuertes sequías, como las que se presentaron en 2022 y 2023, esta agua se repondrá en el ciclo inmediato siguiente.

El mandatario estadounidense, acusó a México de violar el Tratado de Aguas por deber más de 986 millones de metros cúbicos de agua, así que su gobierno exige el traspaso de 246 millones de metros cúbicos de agua antes del 31 de dciembre o imporndrán un arancel del 5 por ciento a productos mexicanos.