Sheinbaum reafirma disposición para resolver conflicto por el agua y anticipa reunión con Trump en EU

Donald Trump y Claudia Sheinbaum El presidente de Estados Unidos ha acusado a México de incumplir el tratado de aguas vigentes, lo que podría resultar en un incremento arancelario por parte de Donald Trump.

La situación de conflictos por el agua en México y Estados Unidos han generado recientemente una nueva situación de tensión diplomática. Esto tras las a nuevas amenazas de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a nuestro país por incumplimientos de estos acuerdos. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno está en la disposición de cumplir el acuerdo.

Sheinbaum asegura que se resolverá el conflicto del agua con Estados Unidos

“Es mucho más agua de la que se había entregado en años anteriores. Ahora, para poder cumplir con el tratado, pues tenemos un acuerdo y se van a hacer una serie de propuestas para entregar agua de aquí a diciembre y otra en los siguientes años que no ponga en riesgo a la población y la población agrícola en México y ayudar a los Estados Unidos. Confío en que lleguemos a un buen acuerdo” Señaló la mandataria nacional en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Según el tratado, Estados Unidos debe entregar anualmente cierta cantidad de agua del Río Colorado a México, mientras que México debe proveer un volumen mínimo de agua del Río Bravo hacia Estados Unidos. La administración actual del ciclo que finalizó en octubre de 2025 exige que México entregue 1.75 millones de acre-pies en total.

De acuerdo con la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), se han entregado apenas poco más de 600 millones de metros cúbicos lo que representa un incumplimiento considerable.

Como consecuencia, Estados Unidos han alzado la voz ante lo que consideran un “incumplimiento grave”. Incluso, en 2025 se reportó que Washington negó por primera vez una solicitud de México para entregar agua del río Colorado hacia Tijuana, citando deficiencias en las entregas bajo el tratado.

Este 8 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel adicional de 5% a nuestro país en caso de que México continúe con sus adeudos de agua.

Sheinbaum anticipa que podría haber reunión con Trump en Washington

Sobre por qué no se tocó este tema en su reciente visita a los Estados Unidos durante la presencia de Sheinbaum en el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo, la presidenta señaló que habló con Trump y el primer ministro temas que competen a los tres países y que los asuntos bilaterales se estarán hablando en un futuro con una reunión en Washington.

“Él decidió que fuera una reunión trilateral, no tenía mucho tiempo. Después se planteó la posibilidad de que yo fuera a la Cas Blanca, pero él ya tenía su agenda muy llena. Se trabajará para agendar un reunión posterior y que pueda ir yo a Washington en otras condiciones. Será cuestión de ponernos de acuerdo. ”