Caravana Coca-Cola 2025: ¿Habrá desfile este año en Guadalajara, Jalisco? Continúan los recorridos de la Caravana Coca-Cola 2025 en diferentes ciudades de México, conoce si pasará por Guadalajara, Jalisco (@FeliFerMacias)

Continúan los recorridos de la Caravana Coca-Cola 2025 en diferentes ciudades de México y, a pesar de que Guadalajara confirmó su asistencia, aún no existe fecha oficial.

La Caravana Coca-Cola 2025 es un evento patrocinado por Coca-Cola, el cual lleva recorriendo las calles de México anualmente desde hace más de 20 años en diferentes ciudades del país.

Aunque es un evento reconocido en México, la realidad es que inició en Gran Bretaña con un comercial para televisión en 1995 donde se mostraron camiones repartidores de refresco con luces navideñas y, de fondo, la canción navideña “Holidays Are Coming”.

Es así que, desde su llegada al país, ha recorrido diferentes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey, Querétaro y, recientemente por primera vez, Guanajuato.

Pese a su popularidad, este 2025 diferentes organizaciones sociales como el Poder del Consumidor han denunciado la presentación de este evento como una forma de publicidad dañina para las infancias, al tratarse de una marca con productos que pueden contener exceso de azúcares.

No obstante, este año ciudades como Acapulco, Monterrey, Morelia y Saltillo, Guanajuato y Ciudad Juárez han continuado con el desfile de la Caravana Coca-Cola 2025.

Mientras que Mexicali y Guadalajara eran las siguientes ciudades que habían confirmado su participación, pero sin emitir una fecha oficial, en días anteriores Baja California canceló definitivamente el desfile en su ciudad.

De este modo, solo queda esperar a que se emita alguna información oficial respecto a la Caravana Coca-Cola en Guadalajara por las autoridades del estado de Jalisco.

Ciudades que cancelaron la Caravana Coca-Cola 2025

Tabasco fue una de las primeras ciudades en cancelar la Caravana Coca-Cola 2025 por considerar que el desfile representaba una forma de publicidad dañina para la infancia.

De acuerdo con un comunicado compartido por el Gobierno de Tabasco, mencionaron que la decisión se realizaba en atención a una recomendación emitida por “la autoridad federal en materia de salud”.

A su vez, los estados de Puebla, Chiapas y, recientemente, Baja California, anunciaron también la cancelación del evento, priorizando los organizados por ellos mismos.

Por su parte, ciudades como Mérida, Toluca y Ciudad de México también aparecen como entidades en espera de confirmar una fecha para llevar a cabo la Caravana Coca-Cola 2025, por lo que se espera que en los próximos días haya más información al respecto.

¿Por qué quieren cancelar la Caravana Coca-Cola 2025?

Desde el anuncio de la Caravana Coca-Cola 2025 en diferentes ciudades de México, organizaciones civiles como el Poder del Consumidor han exigido a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que cancele las caravanas por violar una ley relacionada con la publicidad.

De acuerdo con el Poder del Consumidor, la realización de las caravanas navideñas de Coca-Cola estaría infringiendo el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

Este reglamento indica que ningún producto que tenga sellos o leyendas de advertencia puede incluir en su publicidad imágenes o elementos dirigidos a menores, por lo que el Poder del Consumidor argumenta que la Caravana Coca-Cola 2025 no cumple con esta normativa.