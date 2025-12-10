Firman Memorando México y Estados Unidos sobre saneamiento fronterizo

. El acuerdo, suscrito por Alicia Bárcena y Lee Zeldin, reafirma los compromisos binacionales bajo el Acta 328 para detener las descargas de aguas residuales y fortalecer la cooperación ambiental.

En el marco de la 32ª Sesión del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), realizada en la Ciudad de México los días 24 y 25 de julio, autoridades ambientales de México y Estados Unidos firmaron un Memorando de Entendimiento para atender la situación sanitaria y ambiental en la región fronteriza de Tijuana–San Diego.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Lee Zeldin, encabezaron la firma de este acuerdo histórico, el primero entre ambas dependencias bajo las administraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump.

Durante la ceremonia, la secretaria Bárcena destacó que el documento reafirma los compromisos binacionales para dar soluciones transfronterizas bajo el Acta 328, con el objetivo de detener de manera definitiva el problema de las aguas residuales no tratadas que afectan la salud pública y dañan el medio ambiente en ambos lados de la frontera. Asimismo, anunció que México buscará ampliar la capacidad de la Planta de Tratamiento de San Antonio de los Buenos, explorando alternativas de financiamiento con apoyo de la EPA y del Banco de Desarrollo de América del Norte.

Por su parte, el administrador Zeldin subrayó que el Memorando incluye componentes financieros, reducción de plazos de proyectos y la incorporación de nuevas obras para asegurar una solución integral. “Estamos hoy, con gran orgullo, ante el pueblo de México y de Estados Unidos para entregar una solución permanente al 100%, una victoria ambiental y fronteriza”, afirmó.

Entre los acuerdos alcanzados se contempla que las secciones de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) revisen el estado de los proyectos de infraestructura de aguas residuales en Tijuana y el avance de la Planta Internacional de Tratamiento de South Bay. También se acordó desarrollar una estrategia conjunta de comunicación y reuniones operativas regulares entre la Semarnat, la EPA y los consulados de ambos países, con el fin de emitir información trimestral sobre los avances.

México, además, dará inicio en 2025 a la construcción de una desviación de afluentes hacia la presa Rodríguez y a la rehabilitación de la Línea Paralela por Gravedad. Para los años 2026 y 2027 se prevén obras adicionales de rehabilitación de colectores, tuberías, interceptores y plantas de tratamiento, así como el entubamiento de un canal abierto.

Finalmente, las autoridades manifestaron su intención de suscribir una nueva Acta antes del 31 de diciembre de 2025, que incluya estudios de ingeniería, construcción y mantenimiento de infraestructura, con ejecución inmediata a través de grupos de trabajo binacionales.

Con este Memorando, México y Estados Unidos reafirman la voluntad de sus mandatarios de resolver un desafío binacional de gran impacto, fortaleciendo la cooperación ambiental y sanitaria en beneficio de las comunidades de Tijuana y San Diego.