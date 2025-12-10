La “nueva” Corte resuelve sin sumisión ni subordinación, dice Hugo Aguilar en primer informe de labores

CDMX — A cuatro meses de su llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que el pleno de togados surgido del voto del pueblo, en junio pasado, resuelve sin sumisión ni subordinación.

"Hoy no existe sumisión ni subordinación de las y los ministros de la Corte, sino corresponsabilidad institucional y respeto pleno a las atribuciones de cada ámbito. "Estamos convencidos de que México requiere hoy una articulación firme entre sus instituciones en beneficio de la sociedad, que permita fortalecer la gobernabilidad democrática, asegurar la vigencia de los derechos y consolidar un sistema constitucional que responda a las necesidades reales del país", subrayó, al tiempo que destacó Al arrancar su discurso, aseguró que la política de austeridad durante 2026 permitirá un ahorro de 661 millones de pesos.

Al cumplir los primeros 100 días de este nuevo máximo tribunal, el ministro presidente subrayó que “la independencia judicial es un elemento esencial para la estabilidad del país”, y enfatizó que una justicia independiente genera confianza social y económica, permite resolver los conflictos de manera pacífica y contribuye a la convivencia democrática.

A esta primera cita con la rendición de cuentas, Hugo Aguilar invitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores, y Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, además de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, y el vicepresidente del cargo en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

Hugo Aguilar enumeró los logros en la resolución de conflictos y la nueva visión para la impartición de justicia.

Corte y su función dentro de la sociedad. “Estamos imprimiendo una nueva dinámica de trabajo que fortalece su capacidad de resolución y su vinculación con el pueblo”, aseguró.

En este contexto, entre septiembre y noviembre de 2025, se resolvieron 2,590 expedientes: 663 por el Pleno, 44 mediante acuerdo o dictamen de las ponencias y 1,883 por acuerdo de la Presidencia. Además, se logró el cumplimiento de 106 resoluciones y se atrajeron 47% de las solicitudes que han sido propuestas.

2. Justicia honesta y transparente. La apertura, publicidad y claridad en la información fortalecen una relación más directa con la sociedad. En ese sentido, se destacó la instalación del Comité Especializado de Ministras y Ministros en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que tenía 2 años y 8 meses sin funcionar.

3. Justicia cercana al pueblo. La reapertura de las puertas de la Corte marcó un cambio sustantivo en su relación con la sociedad, lo que se reflejó en un incremento del 1,300% en la atención ciudadana.

A ello, se sumó la organización de foros, encuentros y la participación activa en eventos públicos, incluyendo la audiencia pública de personas con discapacidad, con lo que se reafirmó que “la función jurisdiccional no se ejerce desde el aislamiento, sino desde el contacto directo con las personas”.

4. Justicia humanista. La nueva integración de la SCJN es especialmente sensible en la detección de asuntos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad, y cada caso representa una oportunidad para marcar una diferencia real en la vida de las personas.

5. Justicia pluricultural. El Ministro Presidente expresó que se ha fortalecido el acceso a la información para los pueblos y comunidades indígenas. Como ejemplo, se señaló la traducción de sentencias y criterios a diversas lenguas.

6. Justicia con perspectiva de género e inclusión social. La Nueva Corte impulsa una agenda integral orientada a fortalecer la prevención, atención y erradicación de la violencia de género. En este contexto, se destaca el Foro de Consulta a mujeres que integran este Alto Tribunal, para la elaboración del Protocolo de Prevención y Atención de la Violencia de Género, Laboral y Discriminación, así como el Pronunciamiento de Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres, suscrito por las ministras y ministros.

7. Justicia con autonomía e independencia judicial. Hoy no existe sumisión ni subordinación de las y los ministros de la Corte, sino corresponsabilidad institucional y respeto pleno a las atribuciones de cada ámbito. “Estamos convencidos de que México requiere hoy una articulación firme entre sus instituciones en beneficio de la sociedad, que permita fortalecer la gobernabilidad democrática, asegurar la vigencia de los derechos y consolidar un sistema constitucional que responda a las necesidades reales del país”, subrayó.

8. Justicia de calidad y comprometida con la austeridad. La Corte asumió como principio ético —y como fuente de legitimidad pública— el mandato de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Por ello, se inició una revisión integral de prácticas, prestaciones y estructuras internas, lo que permitió poner fin a privilegios y avanzar hacia un uso responsable y racional de los recursos públicos. Con esto, en 2026 se garantizará un ahorro de 661 millones de pesos.

9. Justicia digital. Se modernizó la estructura e identidad del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta para permitir la accesibilidad universal. Asimismo, se emprendió un proceso de digitalización destinado a lograr que 181 Oficinas de Correspondencia Común del Poder Judicial de la Federación, distribuidas a lo largo del territorio nacional, quedaran facultadas para recibir y remitir directamente las promociones a la Suprema Corte.

10. Justicia real y verdadera. Hoy se cuenta con una SCJN dispuesta a ir más allá de los expedientes, la burocracia y la indiferencia, para construir una justicia que transforme la vida de las personas, las comunidades, los colectivos y, en general, la vida del país.

Al concluir con su mensaje, un coro de niños de Aculco, Estado de México, deleitó a los invitados con su interpretación del Himno Nacional en otomí.