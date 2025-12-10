SEP: Avanza el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia en materia educativa 

Titular de la SEP, Mario Delgado El secretario de Educación, Mario Delgado resalta los avances del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia en materia educativa, con más de 80 mil jóvenes de Educación Superior, quienes a partir de este 15 dediciembre podrán comenzar a registrarse para recibir la beca Gertrudis Bocanegra

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, sostuvo que avanza el “Plan Michoacán para la Paz y la Justicia” en materia educativa en aquella entidad, con la próxima entrega de más de 80 mil becas para estudiantes de educación superior, de 85 instituciones públicas.

Señaló que un total de 80,972 jóvenes de Educación Superior recibirán la beca “Gertrudis Bocanegra”, para cubrir gastos de transporte, con el inicio del registro del 15 al 21 de diciembre próximos.

Asimismo, indicó que el apoyo de 1,900 pesos bimestrales comenzará a entregarse a partir de enero del próximo año.

Además, resaltó, en seguimiento al compromiso de noviembre pasado, iniciaron las asambleas en instituciones de Educación Superior de Michoacán para difundir los detalles de la beca Gertrudis Bocanegra, y a la fecha se han realizado asambleas en 79 planteles, con una participación de 74,650 estudiantes, “lo que demuestra el interés de la comunidad estudiantil”.

Subrayó que en la Universidad Tecnológica de Morelia, se comprobó la relevancia de esta política pública, ya que alrededor del 60% de las y los estudiantes son originarios de municipios distintos a la capital michoacana, “lo que confirma el impacto que tendrá la beca al reducir los costos de traslado y fortalecer la permanencia escolar en la región”.

En materia de planteles educativos en educación media superior, indicó que ya se definieron las sedes de los 10 nuevos bachilleratos tecnológicos que se abrirán en: Aquila, Ario de Rosales, La Huacana, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Puruándiro, Tangamandapio, Uruapan y Zitácuaro; municipios donde la demanda educativa es mayor y se requieren más espacios para las y los jóvenes.

Además se definieron ampliaciones en 20 bachilleratos ya existentes que en la actualidad operan con grupos saturados y se confirmaron los 35 Ciberbachilleratos que formarán parte del nuevo modelo de telebachillerato, con aulas de cómputo, conectividad y actividades deportivas y culturales para ofrecer una formación integral, humanista y científica a estudiantes de zonas rurales y urbanas.

Por su parte, abundó, la Agencia de Transformación Digital superó su meta inicial de formación, al registrar 12,717 estudiantes en las certificaciones desarrolladas junto con el Tecnológico Nacional de México (TecNM), cifra que rebasa los 10 mil lugares comprometidos y marca un avance significativo rumbo al objetivo de abrir 50 mil nuevos espacios en Educación Superior.