Trump amenaza con aranceles por deuda de agua: México busca acuerdo en el marco del Tratado de 1944

. La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y el administrador de la EPA, Lee Zeldin, se reunieron en San Diego para revisar avances y compromisos.

Especialistas y asesores técnicos de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión binacional para atender las tensiones generadas por la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles del 5% a productos mexicanos debido al incumplimiento en la entrega de agua que México arrastra desde hace varios años.

En su red social Truth Social, Trump difundió un video que presuntamente muestra el río Tijuana, denunciando el flujo de millones de litros de agua sin tratar hacia territorio estadounidense. “México debe solucionar su problema de agua y alcantarillado INMEDIATAMENTE. ¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y Estados Unidos!”, escribió el mandatario.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, buscó dar tranquilidad al confirmar la quinta reunión binacional en torno al Tratado de Aguas de 1944, que regula las entregas entre ambos países. “El acuerdo es muy favorable para México y una renegociación no es viable para ninguno de los dos países”, afirmó en su conferencia matutina. La mandataria explicó que el tratado contempla mecanismos de compensación en caso de sequías prolongadas: “Estamos en el marco del Tratado de 1944 y se está buscando, sin afectar a los agricultores ni al consumo humano, poder entregar el agua conforme lo que dice el tratado”.

Contexto del tratado

El Tratado de Aguas de 1944 establece que Estados Unidos debe enviar a México 1,850 millones de metros cúbicos anuales del río Colorado, mientras que México debe aportar 2,185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años. El más reciente ciclo (2020-2025) concluyó en octubre pasado con menos de la mitad de la cuota mexicana entregada.

En abril, el Gobierno mexicano ya había advertido sobre la sequía en el norte del país, que dificultaba el cumplimiento total del acuerdo. El tratado, sin embargo, prevé cierta flexibilidad mediante actas adicionales de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que permiten ajustar plazos y disposiciones para evitar afectaciones mayores.

Presiones y negociaciones

Trump ha acusado a México de adeudar más de 986 millones de metros cúbicos de agua y exigió la entrega de 246 millones antes del 31 de diciembre, bajo la amenaza de imponer aranceles. La negociación actual busca atender esta deuda y responder a las presiones de la administración estadounidense.

Participación de autoridades

Sheinbaum aseguró que los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua trabajan en un esquema para entregar el agua de manera gradual, considerando las previsiones de lluvias del próximo año.

En la reunión virtual de alto nivel participan, por parte de México, Julio Berdegué (Sader), Alicia Bárcena (Semarnat), Roberto Velasco (SRE) y Efraín Morales (Conagua). La delegación estadounidense está encabezada por Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, y Christopher Landau, subsecretario de Estado.