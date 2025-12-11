¿Abren los bancos este viernes 12 de diciembre de 2025? Información oficial sobre sucursales bancarias Consulta si tu banco abrirá o tendrá horario especial este viernes (Pixabay)

Con la conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe, los usuarios se preguntan si las sucursales bancarias abrirán este viernes 12 de diciembre. Por lo que aquí te contamos cuáles son los bancos que no abrirán.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha confirmado que el próximo viernes 12 de diciembre será día feriado para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV.

A pesar de que el próximo viernes 12 de diciembre las instituciones bancarias se encontrarán cerradas por ser un día inhábil, la razón no es la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe.

¿El Día de la Virgen de Guadalupe se considera día festivo bancario?

Contrario a lo que se puede pensar, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no considera un día inhábil el 12 de diciembre por ser el Día de la Virgen de Guadalupe.

La razón por la que los bancos no abrirán este viernes es porque es el Día del Empleado Bancario.

¿Qué bancos van a cerrar este viernes 12 de diciembre?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las siguientes instituciones financieras que no abrirán el viernes 12 de diciembre:

Bancos, instituciones de crédito, casas de bolsa, bolsas de valores, instituciones para el depósito de valores, fondos de inversión, uniones de crédito, sofomes reguladas, cajas populares, entre otras.

Aunque cabe mencionar que, a pesar de que el cierre es obligatorio, si una institución quisiera abrir, únicamente deberá informar a la CNBV en qué ciudades lo hará. Por lo que deberás estar al pendiente para conocer si tu sucursal más cercana será una de esas.

Asimismo, deberás considerar que, si abren en día feriado, algunas operaciones se liquidan hasta el siguiente día hábil.

¿Qué operaciones no suspenderán sus actividades este viernes 12 de diciembre?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha aclarado que, pese al cierre de las instalaciones de los bancos, los pagos con tarjeta de débito o crédito, así como los cajeros automáticos, continuarán funcionando con normalidad este viernes 12 de diciembre.

¿Qué hacer si tu banco se encuentra cerrado este viernes 12 de diciembre?

Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) ha publicado una serie de recomendaciones para prevenirte ante el cierre de los bancos este viernes 12 de diciembre.

Considera que, a pesar de que algunos bancos estarán abiertos en plazas comerciales y supermercados, podrían estar saturados.

Te recomienda hacer uso de los cajeros automáticos o practicajeros, los corresponsales bancarios, la banca móvil y en línea, que sí estarán disponibles.

¿Cuáles son los días feriados diciembre 2025?

Pese a que diciembre suele ser un mes lleno de festividades, son pocos los días considerados inhábiles para este mes.

En este mes de diciembre de 2025, solo hay dos días inhábiles: el 12 y el 25 de diciembre. Además de los fines de semana, que también se consideran días no laborables.