Anuncia Federación Acuerdo Nacional Contra la Extorsión en el Consejo de Seguridad Pública

Acuerdo Nacional Contra la Extorsión

En el marco de la 52ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la 8ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil, celebradas en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció frente al Gabinete de Seguridad, gobernadores y mandatarias estatales, además de otros funcionarios, el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión. De acuerdo el Harfuch, el Acuerdo buscará el reforzamiento del combate a este delito, mismo del que aseveró “es uno de los delitos que más preocupa a la población y a los sectores productivos”

Entre los axiomas de este esquema, el titular de la SSCP citó la creación, en todos los estados de la federación, de áreas especializadas en las fiscalías, además de la armonización de la legislación para perseguir de oficio este delito.

Anexo a la estrategia, Harfuch adelantó que se prevé fortalecer la operación del 089, al tiempo que se gestiona la aprobación de un manual nacional homologado que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este ilícito. En la misma tónica, recordó que desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión se han recibido más de 102 mil 800 llamadas de denuncias y se han detenido más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 entidades.

UN PASO DECISIVO

Harfuch presentó el acuerdo como “un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales”, por lo que exhortó a las y los gobernadores a coadyuvar con la federación y a sumar esfuerzos en aras de la correcta armonización legislativa en sus estados, un elementos crucial para conseguir una mayor certidumbre a las víctimas de extorsión y dotar de un verdadero enfoque nacional a la estrategia.

SIN FLAQUEAR

Aunque en palabras del funcionario federal, México ha disfrutado de importantes mejoras en los indicadores de seguridad dentro de los primeros 14 meses de la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la extorsión no cesa, sino que se mantiene como una de las principales amenazas al quehacer de la ciudadanía, de ahí a importancia del acuerdo conjurado desde el Gabinete de Seguridad.

Al respecto, la jefa del Ejecutivo federal señaló que la erradicación de la extorsión sigue siendo uno de los principales retos del Gobierno de México, no obstante, celebró los aciertos que la federación se ha anotado hasta ahora, tales como la reciente aprobación de la reforma constitucional que facultó al Estado para perseguir de oficio este delito, ya no es necesaria la denuncia de una víctima para que las autoridades puedan perseguir y castigar a presuntos responsables de extorsión, extendiendo además tales menesteres a nivel federal.

AVANCES

El encargado de la seguridad a nivel federal, también enlistó algunos de los avances más notables de la Estrategia Nacional de Seguridad, según relató, los cuatro ejes de dicho esquema y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, han reportado un saldo de 38 mil 700 personas detenidas por delitos de alto impacto, más de 20 mil armas aseguradas, cerca de 311 toneladas de droga decomisadas, al menos mil 700 laboratorios de metanfetamina desmantelados y una sustancial reducción del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos que equivale a 32 ocurrencias menos por día.

ADICIONES

Aunado a la presentación del Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, Harfuch esgrimió aciertos en el proceso de homologación en las prácticas y programas de las academias de policía y en los criterios y estándares de certificación de agentes de inteligencia, así como en los modelos de investigación y de respuesta ante las emergencias reportadas a los números de emergencia y denuncia ciudadana, 911 y 089.

En adición, celebró las mejoras incorporadas al Sistema de Nacional de Información, agregados que han sumado capacidades en materia de metodología para el Registro Nacional de Incidencia Delictiva, la medición diaria del homicidio doloso y para garantizar la fortaleza del Base Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

COOPERACIÓN

La presidenta Sheinbaum resaltó que la estrategia del Gabinete de Seguridad precisa del trabajo conjunto, entre gobiernos estatales y locales, para tener éxito. Expresó, ante los funcionarios convocados, que la extorsión afecta a cada estado de forma diferenciada, pero que al final “nos afecta a todos”. Trabajar en coordinación por la erradicación de este delito tendrá un impacto positivo en la vida cotidiana y la percepción de la seguridad de todos los mexicanos, amplió.