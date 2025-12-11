Corea del Sur analiza responder a los aranceles de México a partir del 2026

Fábrica de Samsung en México

Ante la imposición de aranceles de hasta el 50 por ciento por parte de México a productos provenientes de países asiáticos con los que no se tienen acuerdos comerciales, el Gikbierno de Corea del Sur comunicó que evalúa medidas de respuesta a estos gravámenes.

“El Ministerio de Comercio, Industria y Recursos pronto trabajará con la industria para evaluar el impacto de las medidas arancelarias de México y deliberar sobre medidas de respuesta”, comunicó la cartera de Comercio surcoreana.

La nueva ley aprobada por el Senado contempla la imposición de entre el 5 y el 50 por ciento a 1.463 productos de sectores industriales, como el textil, el automotriz, el siderúrgico o los electrodomésticos. Al respecto, el Gobierno mexicano informó previamente que no excederá el límite máximo permitido por la OMC.

En noviembre, el presidente surcoreano Lee Jae-myung, dijo a EFE, que esta medida del Gobierno mexicano “parecía un asunto derivado de las políticas arancelarias de la administración de Trump”, sin embargo, México asegura que esto responde a intereses nacionales.

Se espera la confirmación de los aranceles específicos por producto una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.

México es el mayor socio comercial latinoamericano de Corea del Sur, y las empresas surcoreanas están presentes en el país latinoamericano principalmente en el sector automotriz, con Hyundai y Kia, y en el de los electrodomésticos, con Samsung y LG, grandes conglomerados que aprovechan los beneficios de exportación libre de aranceles derivados del T-MEC.

(Con información de EFE)