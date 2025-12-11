Defiende bancada morenista en Senado aranceles a China y países sin acuerdo comercial

El presidente de la Comisión para dar seguimiento al Corredor Interoceánico, Antonino Morales Toledo

La bancada de Morena en el Senado defendió la aprobación de nuevos aranceles a China y países que no tienen tratados con México y aseguraron que no es una medida política, sino económica, necesaria y justa para proteger a empresas y empleos locales.

Ante los señalamientos en el sentido de que los aranceles a países principalmente a países asiáticos responden a presiones de Estados Unidos, los senadores morenistas insistieron que se trata de una medida soberana y estratégica impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para equilibrar la balanza comercial, proteger a los productores mexicanos de prácticas desleales e incentivar la inversión y el empleo en nuestro país.

“Esta no es una medida política, es una medida económica necesaria y justa”, explicó el presidente de la Comisión para dar seguimiento al Corredor Interoceánico, Antonino Morales Toledo.

Recalcó que estos aranceles responden a la necesidad de defender nuestro mercado interno y garantizar condiciones de competencia equitativa.

“No está dirigida contra ningún país en particular, sino contra las prácticas que durante décadas han dañado a nuestras industrias y a nuestros trabajadores”, aseveró

Morales Toledo explicó que la reforma es un pilar fundamental para construir la soberanía productiva que México necesita.

Destacó que esta reforma modifica 1,463 fracciones arancelarias y se aplica de manera exclusiva a naciones con las que México no mantiene tratados comerciales, respetando así todos los compromisos internacionales y las normas de la Organización Mundial del Comercio.

Al incrementar los costos de importación de mercancías de países sin acuerdos comerciales—agregó--, se incentiva que la producción se realice en territorio nacional, generando cadenas de proveeduría locales, empleos más estables y mejor remunerados, y reduciendo la dependencia de proveedores externos.

“Cada peso que se recaude por estos aranceles se traducirá en mayor inversión social y productiva para el pueblo de México. Estamos cerrando la puerta a la competencia desleal y abriendo una ventana de oportunidad histórica para nuestros empresarios, industriales y trabajadores”.

Aseveró que con ello se cumple con el mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y del Plan México: construir un nuevo modelo económico con un mercado interno fuerte y prosperidad compartida.

El senador por Oaxaca reiteró su respaldo total a la postura de la presidenta Sheinbaum, subrayando que la decisión demuestra la fortaleza y la independencia de la política exterior y económica de México.

“Esta reforma es un acto de justicia económica y un paso firme hacia la autosuficiencia”, indicó