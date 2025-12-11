Entran en vigor reformas por nuevas leyes contra acaparamiento de agua de 535 mil concesiones

CDMX — Este viernes entran en vigor las nuevas leyes que regulan la explotación de aguas nacionales a través de 535 mil concesiones, luego de que el Ejecutivo federal publicara en el Diario Oficial de la Federación (‘DOF’) las reformas

vinculadas directamente con el derecho humano al agua.

Las modificaciones del Congreso de la Unión fueron aprobadas el pasado miércoles con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones

Este jueves el ‘DOF’ publicó el decreto por el que se expide la Ley General de Aguas y se modifica la Ley de Aguas Nacionales.

Con el nuevo marco jurídico la presidenta Claudia Sheinbaum impulsa reglamentar el ejercicio del derecho humano al agua, retomar y fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales.

El documento deriva de una iniciativa presidencial que fue analizada junto con diversas propuestas coincidentes en la materia desde las bancadas de diputados de Morena, PAN, PVEM, PT y MC.