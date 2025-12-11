Identificación de líneas telefónicas: ¿Qué números celulares serán bloqueados si no se registran?

Identificación de líneas telefónicas

El gobierno de México, a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), implementará a partir del 9 de enero de 2026 un nuevo proceso obligatorio para registrar todas las líneas de telefonía móvil del país. La medida aplica tanto para números de prepago como pospago, así como para SIM físicas y eSIM, y busca vincular cada línea con la identidad de su titular.

¿Quiénes deben registrar su número?

La normativa aplica para todas las líneas activas en México, sin excepción. El registro deberá realizarse con documentos oficiales como la CURP, credencial del INE, pasaporte o, en el caso de empresas, RFC.

Además, cada línea debe ser registrada a nombre de una persona física o persona moral, sin posibilidad de mantener números anónimos.

¿Qué pasa si no registras tu línea?

Los números que no se registren dentro de los plazos establecidos serán suspendidos automáticamente.

Una línea suspendida solo podrá:

Realizar llamadas de emergencia.

Y perderá acceso a:

Llamadas y SMS normales,

Datos móviles,

Aplicaciones vinculadas al número, como WhatsApp y redes sociales.

Las suspensiones comenzarán aproximadamente en junio de 2026, una vez que las compañías telefónicas agoten el periodo técnico asignado para completar el proceso.

¿Qué números serán bloqueados?

Serán suspendidos todos los números que no se registren antes de la fecha límite, incluyendo:

Líneas de prepago ,

, Líneas de pospago ,

, SIM y eSIM ,

, Líneas pertenecientes a empresas u organizaciones,

Números adquiridos sin proporcionar datos oficiales.

¿Por qué se implementa esta medida?

La CRT asegura que la finalidad del registro es disminuir el uso de líneas anónimas relacionadas con delitos como la extorsión, suplantación de identidad y diversos fraudes telefónicos, además de mejorar el control y trazabilidad de las comunicaciones.

Plazos del proceso