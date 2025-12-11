México registra un alza histórica: 79.3 millones de visitantes internacionales en 2025

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, anunció que México alcanzó un récord histórico en la llegada de visitantes internacionales durante el mes de octubre. Explicó que en ese periodo se registró un incremento del 10.7% en comparación con el año anterior, lo que significó la entrada de 3.74 millones de turistas, es decir, 17 mil viajeros más que en el mismo mes del año previo. Este incremento también se vio reflejado en la derrama económica, que ascendió a 2,440 millones de dólares, cifra que representa un aumento del 9.3%.

Rodríguez detalló que, en lo que va de 2025, las tendencias mantienen un comportamiento positivo. México ha recibido 79.3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento del 13.6%, mientras que el número de turistas internacionales alcanzó los 38.4 millones, equivalente a un aumento del 5.8%. La derrama económica acumulada asciende a 28,218 millones de dólares, un incremento del 6.5%, consolidando al sector turístico como uno de los motores más sólidos de la economía nacional.

j

La funcionaria también presentó la iniciativa de “turismo comunitario”, un modelo desarrollado en coordinación con la Unesco que busca promover experiencias culturales más profundas y auténticas para los visitantes, al tiempo que fortalece los ingresos locales y nacionales. Esta estrategia contempla la implementación de nueve guías o paquetes de viaje dentro del país, diseñados para destacar la riqueza cultural y las tradiciones mexicanas desde una perspectiva comunitaria.

Rodríguez adelantó que el turismo comunitario recibirá un impulso relevante con la llegada del Mundial de la FIFA 2026, evento que incrementará la visibilidad internacional de México y ampliará las oportunidades económicas para las comunidades participantes.