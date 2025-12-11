México y EU revisan avances en seguridad fronteriza en su segunda reunión de trabajo: SRE

El encargado de Despacho de la SRE, Roberto Velasco, y el embajador estadounidense Ronald Johnson Encabezaron la segunda sesión del grupo bilateral que revisa la cooperación en seguridad

Este jueves, Roberto Velasco, quien funge como encargado de Despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y subsecretario para América del Norte, informó por las redes sociales de la Secretaría, que encabezó la Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos.

El encuentro se realizó junto con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson y representantes de ambas delegaciones diplomáticas.

En la sesión se revisaron los avances del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, un esquema que ambos gobiernos impulsan desde hace meses para mejorar la coordinación en temas como intercambio de información, vigilancia conjunta y combate a delitos transfronterizos.

La Cancillería destacó que todas las acciones se llevan a cabo bajo los principios que guían la relación bilateral: respeto pleno a la soberanía de cada país, responsabilidad compartida, pero diferenciada, y una colaboración basada en la confianza, sin que ninguna de las partes quede subordinada a la otra.

Este tipo de reuniones buscan mantener un canal estable de comunicación ante el aumento de cruces irregulares y los retos que ambas naciones enfrentan en materia de seguridad fronteriza.

Aunque no se detallaron nuevos acuerdos, ambas delegaciones acordaron continuar con las mesas técnicas en las próximas semanas.