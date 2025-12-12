Asesinan a Enrique Estrada Jiménez, director del DIF en El Salto, Jalisco

Hallan sin vida al director del DIF de El Salto, Jalisco. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco investiga el caso. (Omar Velez S.)

Enrique Estrada Jiménez, director del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) en la sede El Salto, en Jalisco, fue hallado sin vida al interior de su domicilio la madrugada de este viernes 12 de diciembre.

El cuerpo del funcionario fue localizado en una vivienda particular ubicada en la calle 627 de la colonia Parques del Castillo, en el municipio de El Salto, Jalisco.





¿Qué le pasó a Enrique Estrada Jiménez?

De acuerdo con medios locales, vecinos aseguraron haber escuchado ruidos dentro de la vivienda de la cual Enrique Estrada era propietario y que, al cabo de unos minutos, notaron que la puerta de entrada se encontraba entreabierta.

Al arribo al lugar, autoridades municipales encontraron el cuerpo de Enrique Estrada Jiménez sin vida y con heridas de arma blanca.

El funcionario fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Jalisco para determinar las causas de su muerte y esclarecer responsabilidades en el presunto homicidio.

De acuerdo con reportes preliminares, se presume que el director del DIF de El Salto se encontraba en ese momento con dos o más personas dentro de su domicilio; sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Jalisco continúa con las investigaciones del caso.

¿Quién era Enrique Estrada Jiménez?

Elena Farías Villarán, alcaldesa del municipio de El Salto, en Jalisco, confirmó el fallecimiento de Enrique Estrada y manifestó el dolor que ocasionó la pérdida de su compañero.

“Con profundo dolor, hoy quiero expresar mi tristeza por el fallecimiento de mi amigo y colaborador, Kike Estrada”, compartió en redes sociales la presidenta municipal de El Salto.

Además, la alcaldesa donde Enrique Estrada desempeñaba sus funciones expresó su reconocimiento y agradecimiento por la labor realizada al frente del DIF municipal.

Por su parte, El Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Estado de Jalisco expresó su pesar por la pérdida del director del organismo en el municipio de El Salto.

Enrique Estrada compartía en redes sociales su labor como funcionario público y su participación como ciudadano en temas de desarrollo social.



