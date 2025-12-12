Calendario SEP: ¿cuántos días de vacaciones dan en diciembre? Planea tus vacaciones decembrinas; estas son las fechas en las que los más pequeños del hogar no tendrán clases (Margarito Pérez Retana)

Con el inicio de las festividades decembrinas, muchas personas comienzan a planear sus vacaciones, por lo que aquí te contamos cuándo saldrán los pequeños, según el calendario de la SEP.

Para este ciclo escolar 2025-2026, el cual está contemplado que dure 185 días, la Secretaría de Educación Pública (SEP) considera dos periodos de vacaciones, de los cuales el primero se trata de las vacaciones de invierno, las cuales están próximas a iniciar.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno, según la SEP?

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual aplica para todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en México, abarcando los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria.

Este calendario indica que los alumnos de educación básica disfrutarán de 15 días de vacaciones, sin contar los fines de semana.

Las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 22 de diciembre y finalizarán el 9 de enero de 2025, teniendo que regresar a clases hasta el 12 de enero de 2026.

Por lo que, en diciembre serán dos semanas las que tendrán libres, abarcando las festividades de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. Mientras que en enero podrán disfrutar de la semana en la que llegan los Reyes Magos, siendo en total tres semanas de vacaciones.

Cabe mencionar que, mientras los niños regresarán a clases el lunes 12 de enero de 2026, la SEP realizará una serie de talleres intensivos para personal docente y aquellos quienes tengan un cargo con funciones de director, por lo que ellos regresarán primero a las escuelas, desde el miércoles 7 de enero.

Vacaciones para el resto del ciclo escolar 2025-2026

Si las vacaciones de invierno no te son suficientes, la SEP tiene contemplado un segundo periodo vacacional para el ciclo escolar 2025-2026, el cual inicia desde finales de marzo.

Este segundo periodo vacacional es más corto, pues únicamente da dos semanas de vacaciones y en una de ellas se celebra la Semana Santa, en la cual algunas personas aprovechan para salir de viaje.

Este segundo periodo inicia el lunes 30 de marzo y concluye el viernes 10 de abril, por lo que los estudiantes regresan a clases hasta el lunes 13 de abril de 2026.

No obstante, también en el calendario de la SEP se contemplan días inhábiles, independientes a las vacaciones, aquí te contamos cuáles son estos días no laborables para el 2026, correspondientes a este ciclo escolar: