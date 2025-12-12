Nuevo Poder Judicial, ante mayor demanda de justicia con déficit presupuestal

CDMX — A 100 días de labores de la entrada en vigor de la reconfiguración administrativa en la impartición de justicia, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha sido cooptado por la resolución de liquidaciones de su personal y en la atención del mal estado de sus inmuebles, lo que le representa un déficit de casi 14 mil millones de pesos, aunado al incremento de la demanda ciudadana de justicia.

Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), admitió que tiene claro que el PJF enfrentará un reto mayúsculo en la impartición de justicia con un déficit presupuestal y un recorte de recursos significativos.

Vargas Solano rindió este viernes su primer informe de labores a 100 días de asumir el cargo tras las elecciones del pasado 2 de junio cuando se eligieron 846 cargos de juzgadores federales como parte de la reforma constitucional al PJF que configuró una nueva administración pública de la justicia que, dijo, pasa por garantizar los derechos labores de quienes quedaron fuera de la reforma constitucional al PJF, tanto en juzgados como en tribunales.

“La información estadística muestra un incremento en la demanda de justicia a nivel federal. Es necesario generar una estrategia frente a un reto mayúsculo para mejorar la productividad y la eficiencia de los órganos jurisdiccionales con los recursos existentes, tomando en cuenta que en el Presupuesto de Egresos 2026 se aplicó al OAJ una reducción importante de recursos, pero en los primeros días del próximo año se emprenderá un ambicioso plan de trabajo para combatir el rezago en todos los órganos jurisdiccionales”, dijo el magistrado ante Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, quien acudió a la solemne ceremonia del PJF.

El funcionario indicó que México hoy está ante un incremento en la demanda de justicia a nivel federal, por lo que, consideró, necesario generar una estrategia para mejorar la productividad y la eficiencia de los órganos jurisdiccionales con los recursos existentes.

Néstor Vargas Solano puntualizó que a su llegada a la presidencia del OJF se puso en marcha el trabajo y compromiso de acudir a los 32 circuitos judiciales, y en 18 de ellos se ha identificado falta de mantenimiento en inmuebles y equipos, así como la ausencia de un tabulador salarial vigente, lo que significa un riesgo en el pago de salarios de más de 50 mil trabajadore, pero sin dejar de priorizar el mantenimiento a inmuebles y equipos, pero también resolver el tabulador salarial vigente.