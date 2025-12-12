Salud exhorta a vacunarse ante variante K de influenza A H3N2; confirman un caso en México

Salud exhorta a vacunarse contre la influenza virus A H3N2 subclado K.

La Secretaría de Salud convocó a la población aque acuda a los centros de salud y a las unidades médicas a fin de aplicarse las vacunas correspondientes a esta temporada, esto en razón de los casos recientes en EU y en Europa de la influenza virus A H3N2 subclado K, de la que ya se confirmó un caso en nuestro país.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que los fármacos contra el COVID-19, influenza y neumococo previenen los riesgos, reducen las complicaciones y en general, sirven para proteger nuestra salud.

“Estas vacunas están prioritariamente dirigidas a niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personal de salud y personas con comorbilidades de riesgo”, señaló.

A su vez, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) confirmó el primer caso en nuestro país de influenza virus A H3N2 subclado K en una persona. “Este paciente respondió al tratamiento ambulatorio con medicación antiviral y se encuentra ya recuperado”, dio a conocer la Secretaría de Salud.

Asimismo, esta dependencia comentó que se seguirá informando oportunamente acerca de cualquier actualización que haya con respecto a la situación y se mantendrá un monitoreo y un análisis constantes para detectar algún otro caso.

En el curso de esta temporada navideñas, los sistemas de salud han buscado reforzar a nivel nacional las campañas de prevención y difusión frente al incremento esperado de virus respiratorios, como la influenza, cuyo padecimiento suele propagarse entre diciembre y febrero.