Súper Gripe H3N2 ya está en México: Secretaría de Salud confirma primer caso en el INER

Autoridades descartan alarma sanitaria y refuerzan el llamado a la vacunación invernal

La Secretaría de Salud informó que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) detectó el primer caso de influenza A H3N2 subclado K en el país. La persona afectada recibió atención médica ambulatoria, respondió favorablemente al tratamiento antiviral y actualmente se encuentra recuperada, según detallaron las autoridades federales.

Primer caso detectado y paciente recuperado

De acuerdo con la dependencia, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) mantiene un monitoreo constante para identificar de manera oportuna cualquier caso relacionado con esta variante o con otras enfermedades respiratorias, como parte de las estrategias permanentes de prevención en salud pública.

😷 Ya hay un caso de influenza AH3N2 en México… y estos son los síntomas a vigilar.



La Secretaría de Salud confirmó este 11 de diciembre que, aunque la variante H3N2 mantiene en alerta a varios países, en México solo se ha detectado un caso.



Sin embargo, pidió reforzar la… pic.twitter.com/8j82z3sFRt — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) December 12, 2025

Variante sin riesgos adicionales y llamado a la vacunación

Las autoridades subrayaron que esta variante presenta las mismas características clínicas que la influenza estacional, por lo que el tratamiento y las medidas de prevención no cambian. Además, reiteraron que no existe motivo de alarma para la ciudadanía, ya que la principal herramienta de protección continúa siendo la vacunación.

La Secretaría de Salud reiteró su llamado a la población para que acuda a los centros y unidades médicas a aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada invernal, especialmente contra influenza, COVID-19 y neumococo, según el esquema de cada persona. Estas inmunizaciones ayudan a disminuir riesgos, evitar complicaciones graves y proteger a grupos vulnerables como niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personal médico y personas con comorbilidades.

Asimismo, en caso de presentar un diagnóstico positivo de influenza, se recomienda buscar atención médica temprana, seguir el tratamiento antiviral estándar cuando sea necesario, utilizar cubrebocas y mantener medidas de aislamiento para evitar contagios.

Finalmente, la Secretaría de Salud aseguró que continuará con la vigilancia epidemiológica activa y se comprometió a informar de manera clara y oportuna sobre cualquier actualización relacionada con esta variante u otros padecimientos respiratorios.