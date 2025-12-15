2025 concluirá con 135 Caminos Artesanales: SICT

Construcción de Caminos Artesanales (Eduardo Campos)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que durante 2025 se realizó la construcción de 135 Caminos Artesanales, mismos que beneficiarán a 136 mil 474 habitantes de 11 estados del país.

Las obras de los Caminos Artesanales son realizadas por mujeres y hombres habitantes de las comunidades. Se prevé que las obras realizadas durante este año abarcarán 432 kilómetros, con una inversión de 3 mil millones de pesos.

A fin de cumplir con ese objetivo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) firmaron 160 acuerdos con las comunidades rurales para consolidar la infraestructura en caminos que mejorarán la accesibilidad, la economía y los servicios básicos de las regiones.

Hasta mediados de noviembre estos son los avances que registra la construcción de caminos artesanales:

· Durango, 56 km, 79.7%

· Veracruz, 10 km, 70%

· Jalisco, 23 km, 46%

· Sonora, 23 km, 42%

· Puebla, 5 km, 40%

· Oaxaca, 77 km, 37%

· Colima, 6 km, 76.6%

· Nayarit, 51 km, 33%

· Chiapas, 28 km, 61%

· Zacatecas, 10 km, 23%

· Guerrero, 143 km, 40%

Entre 2025 y 2030, la SICT tiene planeado construir 2 mil 500 kilómetros de caminos artesanales, para lo cual se invertirán 15 mil millones de pesos.