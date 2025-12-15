Buscan senadores castigar hasta con 4 años de prisión abandono de adultos mayores

Cada vez es más frecuente el abandono o abuso contra adultos mayores en México

Ante el crecimiento del abandono de adultos mayores, senadores del PVEM impulsan cambios al Código Penal Federal para imponer penas de un mes hasta cuatro años de cárcel a quien incurra en este delito y que se persiga de oficio sin que haya necesidad de una denuncia.

La senadora del PVEM, Rocío Corona Nakamura, acusó que poco o nada se ha hecho para castigar el abandono de este sector de la población por lo cual se requieren cambios en la ley para castigar a quien abandone a una persona adulta mayor teniendo la obligación de cuidarlo.

De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Población (CONAPO 2025), en nuestro país hay 17 millones 121 mil 580 personas de 60 años o más, de los cuales solo 4 de cada 10 son económicamente activos.

Asimismo se prevé que para el año 2030 haya un 14.96 por ciento más de adultos mayores que de jóvenes en nuestro territorio.

Corona Nakamura lamentó que los adultos mayores sean un sector de la población que se ha quedado rezagado e incluso, hasta olvidado tanto por la sociedad, los gobiernos, e incluso, por la familia misma.

Agregó que históricamente ha sido un sector objeto de una serie de delitos menores o graves, sin la menor protección social ni institucional requerida.

Los adultos mayores en nuestro país –agregó--a menudo son víctimas de violencia, fraude, extorsión, despojo patrimonial, entre otros delitos, como el abandono y la omisión de cuidados.

Con cifras oficiales, la senadora recordó que en México, al menos un millón 746 mil 125 adultos mayores vivían solos además de que 7 de cada 10, padecen o presentan algún tipo de discapacidad, y a menudo los aquejan padecimientos como hipertensión, diabetes y artritis, lo que potencializa su vulnerabilidad.

Destacó que incluso en la legislación mexicana, este grupo de la población está muy rezagado, ya que “nuestro único ordenamiento específico para los adultos mayores en nuestro país fue promulgado hace poco más de 23 años”, es decir, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

“Tenemos sin duda alguna grandes pendientes y retos en todo nuestro país en materia de atención, procuración, protección y cuidado de nuestros adultos mayores”, estableció

Aseguró que su iniciativa es un acto de justicia hacia ellos y de protección a su vida y a su integridad, y que busca que el abandono a un adulto mayor no sea un acto recurrente, impune y sin una sanción ejemplar, que deje de ser una práctica invisible ante las leyes y que se le investigue y castigue.