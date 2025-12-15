¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno?: Este será el último día de clases de diciembre

Vacaciones de Invierno El calendario del ciclo escolar 2025-2026 indica que las vacaciones de invierno tendrán una duración de tres semanas.

A la par de coloridas luces que adornan las viviendas, acompañadas de melodías navideñas y festivales escolares de cantos, bailes o puertas decoradas, los niños y niñas alimentan la mayor de las emociones durante la infancia: las vacaciones se acercan.

De acuerdo con el ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dos son los periodos previstos para las esperadas vacaciones, calendario que aplica a todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional en México.

El primero de estos periodos vacacionales se trata del descanso de invierno, el cual está próximo a iniciar.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno en la SEP?

El calendario del ciclo escolar 2025-2026 indica que las vacaciones de invierno iniciarán el día lunes 22 de diciembre de 2025 y finalizarán el 12 de enero de 2026, día en que las infancias y adolescencias retomarán clases en sus planteles.

Es decir, el viernes 19 de diciembre será el último día de clases del año para las escuelas incorporadas a la SEP.

La extensión de las vacaciones es —según el calendario— de quince días, abarcando las festividades de fin de año como Nochebuena, Navidad, Nochevieja y el recibimiento al Año Nuevo. Mientras que, en enero, las infancias aún podrán disfrutar de la semana en la que llegan los Reyes Magos.

Sin embargo, dado que a partir del lunes 22 de diciembre los y las estudiantes dejarán de asistir a clases y éstas serán retomadas hasta el 12 de enero de 2026, el descanso de invierno tendrá un total de tres semanas libres de escuela.

Este calendario aplica a los niveles preescolar, primaria y secundaria, abarcando tanto escuelas públicas como privadas en estos niveles afiliadas a la SEP.

¿Cuáles serán los días libres en el año 2026, según la SEP?

El segundo periodo vacacional mencionado anteriormente, se trata del descanso de Semana Santa, el cual iniciará el lunes 30 de marzo y concluirá el viernes 10 de abril de 2026.

Este descanso suele ser aprovechado por las familias para salir de sus ciudades y vacacionar de viaje, así como también presenta una oportunidad para que las infancias y adolescencias se preparen para la recta final del ciclo escolar.

Entre otros días libres que la SEP tiene contemplados en su calendario del ciclo 2025-2026, son: