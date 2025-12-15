Este 2025 en México las cenas navideñas y de Año Nuevo se encarecen un 17%

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), informó que en México el gasto de las cenas de Navidad y Año Nuevo registra un encarecimiento de 17 %; un costo aproximado de 17,100 pesos.

La Anpec presentó en un comunicado su monitoreo de precios en donde se registra este encarecimiento del 17% con respecto al 2024.

Considerando que en México las familias nucleares son de aproximadamente 5 integrante, se calculo un gasto de 1,400 pesos por persona para una cena de hasta 15 asistentes.

“Estas cenas, tan esperadas como simbólicas, continúan siendo un desafío importante para el presupuesto familiar, especialmente en un contexto donde el costo de los alimentos y bebidas sigue presionando el bolsillo del consumidor”, expresó Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la organización.

En el desglose de precios por producto, las entradas con botanas variadas (frituras, patés, quesos, aceitunas y complementos) estiman un gasto de 1,750 pesos, mientras que el plato fuerte representa un desembolso que se acerca a los 7,150 pesos, con platillos tradicionales como pavo, pierna, bacalao y romeritos, acompañados de verduras, puré, pasta y relleno.

La sidra, la cerveza, el tequila, el ponche, los refrescos y el hielo suman un costo aproximado de 4,550 pesos. A esto se suma el impacto del impuesto por litro a bebidas saborizadas que pasará de 1,64 pesos aplicable en 2025 a 3,08.

Dentro de los otros detalles desplegados, también se comentó que el costo aproximado para el postre es de 1,450 peso. El de la decoración con elementos básicos para ambientar el hogar, como gorros navideños o luces sencillas, es de 1,200 pesos. Y el de los obsequio navideño se suele encontrar entre los 500 y los 1,000 pesos.

El documento además muestra que durante la temporada decembrina los festejos fuera de casa representan un gasto considerablemente mayor, ya que es entre dos y cinco veces más costoso por persona a diferencia de una cena casera.

Entre los ejemplos para explicar esto, encuentran los hoteles de gama alta que ofrecen cenas de gala desde 5,000 pesos por persona.

Frente a estos precios elevados, la Anpec le recomienda a la población mexicana celebrar en casa estas fechas como una medida más accesible.

“Celebrar en casa fortalece el consumo local y beneficia al pequeño comercio, ya que gran parte de las compras se realizan en los negocios de la colonia. Esto dinamiza la economía comunitaria y fomenta un consumo responsable”, subrayó Rivera.