Llama ministra Esquivel a cerrar filas contra idea de intervencionismo extranjero

ministra Yasmín Esquivel Mossa llamó al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a cerrar filas contra la idea de cualquier intento de intervenciones del extranjero que lesionen la independencia de México

En un mensaje de cierre de sesiones del alto tribunal, Esquivel Mossa aseguró que bajo ninguna circunstancia el país aceptará intromisiones de gobiernos extranjeros.

“Bajo ninguna circunstancia nuestro país aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía nacionales, y estoy segura que todos los que estamos reunidos aquí sabremos cerrar filas frente a cualquier acto que ponga en riesgo esos valores que, orgullosamente, son los que nos han dado cohesión social durante los momentos más difíciles de nuestra historia”, aseveró la ministra en sesión del pleno vía remota.

Al hacer un breve balance de la nueva integración de la Corte, Yasmín Esquivel dijo que se cierra el primer ciclo de trabajo, lo cual , enfatizó, es una excelente oportunidad para expresar a las mexicanas y mexicanos que una de las mayores fortalezas con las que cuentan es con un Tribunal Constitucional que defiende sus derechos y libertades.

" Pueden estar seguras nuestras y nuestros compatriotas que el Máximo Tribunal del país, al analizar los asuntos que nos corresponden, actuamos con absoluta independencia de criterio, poniendo a su disposición –antes de cada sesión– todos los proyectos de resolución que habremos de resolver mediante debates y argumentaciones de cara a la sociedad, cuyo escrutinio público cumple con el ofrecimiento de abrir las puertas de la Corte a quienes tengan interés en conocer a profundidad el trabajo que realizamos".

Yasmín Esquivel admitió que durante las discusiones de los asuntos hay frecuentemente puntos de vista opuestos, lo que da testimonio de la variedad de criterios de los que integran, dijo, este Tribunal Pleno, así como de su irrefutable imparcialidad con la que se actúa, que es el principio y fin de la noble y difícil tarea de juzgar.

La ministra expresó también su agradecimiento a las y los ministros por su " valiosa colaboración para poder concluir con éxito esta primera etapa de la nueva Suprema Corte.

“Considero que todas y todos debemos estar satisfechos de haber garantizado la vigencia del Estado de derecho con certidumbre jurídica, que es el mayor sustento de la prosperidad económica, y por necesaria consecuencia, uno de los ejes del bienestar social.

“segurar el estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, así como la plena ejecución de las sentencias, permite colocar cimientos firmes en el desarrollo económico, el cual nuestra Constitución expresamente alienta y protege, al señalar en el su artículo 25 que “La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional…”

Aseguró que con prudencia y siempre en un ejercicio respetuoso de colaboración con los demás Poderes federales y locales, se ha analizado su actuación procurando en todo momento no extralimitarnos en nuestras facultades, pues si una de las funciones que nos encomendó la Constitución fue la de preservar el régimen competencial que prevé, es claro que tenemos la ineludible obligación de comenzar por jamás rebasar las atribuciones que nos corresponden", concluyó la ministra.