México firma acuerdo sobre aguas residuales del Río Tijuana

Río Tijuana (Omar Martínez Noyola)

México y Estados Unidos firmaron la Minuta 333, un acuerdo para abordar la crisis de aguas residuales del Río Tijuana, que ha provocado cierres prolongados de playas, malos olores, degradación del valle del río y pérdida de oportunidades económicas.

La Minuta 333 fue negociada en menos de cinco meses, cumpliendo con la fecha límite del 31 de diciembre establecida en el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado en julio en la Ciudad de México por el administrador de la EPA, Lee Zeldin, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra.

“Gran progreso se ha logrado este año para alcanzar la solución del 100% a la crisis de aguas residuales del río Tijuana, pero todo habría sido en vano si no tomamos los pasos apropiados para tener en cuenta el inevitable crecimiento poblacional de Tijuana y áreas circundantes. Eso es lo que la Minuta 333 logra”, señaló Zeldin al respecto.

De acuerdo con el comunicado difundido, el acuerdo entre ambos países incluye proyectos de infraestructura, investigación, monitoreo mejorado y planificación para operación y mantenimiento de sitios y sistemas críticos que consideran el crecimiento poblacional futuro de Tijuana.

Entre las acciones acordadas se encuentran la creación de una cuenta de operación y mantenimiento en el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) que apartará una porción de futuros fondos proporcionados a México para costos futuros de operación y mantenimiento, con recomendaciones que vencen en 12 meses, para que no requiera financiamiento adicional de contribuyentes.

De acuerdo a la minuta, México deberá desarrollar un plan maestro de infraestructura de agua que evalúe en tres meses la viabilidad de construir una descarga oceánica para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Antonio de los Buenos (SABWWTP) y la viabilidad técnica y financiera de expandir SABWWTP de 18.26 millones de galones por día (MGD) a 43.37 MGD.

Además, se adjudicó la construcción de cuenca de sedimentación en el Cañón Matadero (Smuggler’s Gulch), antes de la temporada de lluvias 2026-2027 y la construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecolote-La Gloria con capacidad de 3 MGD para diciembre de 2028.