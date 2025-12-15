MTU: Estas son las transferencias que podría bloquearte el banco si no lo configuras para 2026

MTU A partir de octubre de 2025, entró en vigor la nueva norma del Monto Transaccional del Usuario (MTU); esta medida de seguridad debe ser configurada para evitar bloqueos del banco.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) estableció una nueva normativa para las transferencias electrónicas, específicamente relacionado con el límite del Monto Transaccional del Usuario (MTU), como una medida de seguridad.

A partir del 1° de octubre de 2025, los usuarios y usuarias de bancos tuvieron que haber configurado su MTU para evitar contratiempos en las operaciones realizadas; en caso de que la persona no haya realizado esta configuración, el banco tuvo que haber asignado un límite automáticamente.

Sin embargo, esta normativa permitirá a partir del 1° de enero de 2026 que los bancos de México puedan bloquear tus transferencias realizadas desde las aplicaciones móviles, si usuarios y usuarias no activan el MTU y configuran un límite.

¿Qué es el MTU y por qué es importante?

El Monto Transaccional del Usuario (MTU) es un límite máximo configurable que cada cliente puede configurar para la seguridad de sus transferencias. Esta función de filtro personalizado tiene por objetivo evitar operaciones no autorizadas o montos elevados que arriesguen las finanzas de usuarios o usuarias.

La normativa en vigor desde octubre del año presenta aplica a las siguientes operaciones bancarias:

Transferencias vía SPEI.

Pagos mediante la plataforma CoDi.

Pagos de servicios.

Envíos entre cuentas de distintos bancos.

¿Los bancos pueden bloquear mis transferencias?

El cambio en el Monto Transaccional del Usuario tiene como propósito reforzar la seguridad en las transacciones digitales, así como regular y prevenir el fraude financiero.

Por esta razón, a partir del 1° de enero de 2026, todas las transferencias que superen el límite establecido del MTU podrán presentar las siguientes acciones preventivas por parte de la institución financiera:

Bloquear la transferencia si es detectada como riesgosa (supera el MTU establecido).

la transferencia si es detectada como riesgosa (supera el MTU establecido). Solicitar una validación adicional para continuar con la operación.

para continuar con la operación. Retención temporal del movimiento hasta confirmar la autenticidad.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), las cuentas bancarias que no están sujetas a la nueva configuración de activar el MTU, son las cuentas “de nivel 1″, es decir, cuentas que están diseñadas para usuarios y usuarias que realizan servicios bancarios básicos.

En este grupo se encuentran las cuentas de personas jóvenes o personas sin historial crediticio, así como trabajadores que reciben depósitos de bajo monto y no requieren documentos extensivos para la apertura de la cuenta.

¿Cómo configurar el MTU?

La configuración del MTU depende de la institución financiera, pues cada banco ha habilitado la opción dentro de su aplicación móvil y su ubicación exacta puede variar en cada una de las instituciones.

No obstante, el proceso es simple en cada una de las aplicaciones móviles bancarias y está disponible de la siguiente manera en estos bancos:

HSBC: Tranferir y pagar. Editar límite por transferencia. Ajustar monto.

Tranferir y pagar. Editar límite por transferencia. Ajustar monto. BBVA: Menú. Configuración. Límites de operaciones.

Menú. Configuración. Límites de operaciones. Banorte: Menú. Ajustes generales. Modificar límite de tarjeta.

Menú. Ajustes generales. Modificar límite de tarjeta. Banamex: Detalle de cuenta. Límite de transacción. Editar monto.

Detalle de cuenta. Límite de transacción. Editar monto. Santander: Menú. Administración de mis cuentas. Configuración límite importe.

Este proceso es inmediato y seguro, además de gratuito, por lo que podrás ajustar tu MTU las veces que lo requieras desde tu banca móvil.

Por otra parte, en caso de que una transferencia sea bloqueada por exceder el límite establecido del MTU, el sistema te notificará inmediatamente y te presentará la opción de corregir el monto, ya sea a través de aplicación móvil o acudiendo a una sucursal.