Paquete arancelario busca evitar la pérdida de 350 mil empleos en México, según Ebrard

Tras la aprobación del Paquete Arancelario, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció una serie de medidas cuyo objetivo central es proteger hasta 350 mil empleos en México, ante el crecimiento acelerado de importaciones que compiten con precios por debajo de los valores de referencia internacional.

El funcionario explicó que la estrategia se enfoca en cuatro industrias clave para la empleabilidad del país, las cuales han registrado un aumento considerable en importaciones entre 2022 y 2025. En ese periodo, la industria textil y del vestido reportó un incremento del 20.8%, el calzado del 22.3%, el acero del 12.4% y la industria automotriz del 34.5%, siendo esta última la de mayor impacto.

Ebrard subrayó que el problema no radica en la falta de competitividad de las industrias nacionales, sino en una competencia desleal derivada de precios artificialmente bajos. “No es porque no puedan competir, sino porque están recibiendo productos con precios debajo de los precios de referencia internacional”, puntualizó. En ese sentido, afirmó que actualmente no existe un piso parejo, condición que vuelve necesarias las medidas arancelarias: “Cuando el piso está disparejo tienes que corregir, remediar esa desventaja o esa injusticia”.

Uno de los focos principales del paquete arancelario es la industria automotriz, que concentra un tercio de los empleos de la manufactura en México. El país, que ocupa el quinto lugar mundial en producción de vehículos, ha enfrentado un crecimiento sostenido en la importación de autos ligeros provenientes de países asiáticos sin Tratados de Libre Comercio con México. Las cifras muestran que en 2022 se importaron 349 mil unidades, en 2023 la cifra aumentó a 538 mil y para 2024 alcanzó las 627 mil, lo que representa un crecimiento del 34% en solo dos años.

De acuerdo con el secretario, estas importaciones se han realizado con precios por debajo del mercado nacional, una estrategia que busca ganar participación desplazando a los competidores locales. “Primero gano el mercado, vendo debajo de inventario, sé que mi adversario no puede sobrevivir y después subo los precios”, explicó Ebrard al describir el comportamiento de algunas empresas.

La Secretaría de Economía advirtió que, de no tomarse medidas, el incremento de importaciones en estas industrias podría derivar en un escenario crítico. Marcelo Ebrard alertó que para finales de 2026 podrían perderse hasta 350 mil empleos, particularmente si continúa la tendencia actual en el sector automotriz y manufacturero.

El paquete arancelario, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, busca frenar esta dinámica y dar margen a las industrias nacionales para consolidarse en el mercado, preservar empleos y evitar una mayor pérdida de capacidad productiva. Según el titular de Economía, el objetivo es corregir distorsiones, garantizar condiciones más justas de competencia y proteger sectores estratégicos para la economía mexicana.

El secretario de Economía añadió que el paquete arancelario forma parte del Plan México, la estrategia del gobierno federal para posicionar al país entre las 10 economías más grandes del mundo. De acuerdo con Marcelo Ebrard, los aranceles no solo buscan contener la competencia desleal, sino fortalecer la industria nacional y detonar el crecimiento económico de largo plazo.

En ese sentido, explicó que estas medidas están diseñadas para elevar en 15% el contenido nacional, impulsar la sustitución de importaciones y relanzar el sello Hecho en México como un distintivo de competitividad. Asimismo, el Plan México contempla incrementar la inversión hasta alcanzar el 25% del PIB en 2026 y el 28% en 2030, así como generar 1.5 millones de empleos bien remunerados.

Ebrard subrayó que uno de los objetivos centrales es lograr que al menos el 50% de la proveeduría y del consumo nacional en sectores estratégicos se produzca dentro del país, fortaleciendo las cadenas productivas locales y reduciendo la dependencia de importaciones. “Se trata de una política integral para proteger el empleo, fortalecer la industria y consolidar a México como una economía sólida y competitiva”, concluyó.