Piden senadores información sobre la situación de los 55 mexicanos entregados a Estados Unidos

Senado de México Representantes de PAN y MORENA pidieron esclarecer la situación de lo hablado entre Sheinbaum y Donald Trump. (Mario Jasso)

A más de 8 meses de la entrega de presuntos jefes del narcotráfico a Estados Unidos, senadores de PAN y Morena solicitaron a las autoridades mexicanas informar sobre la situación actual de esas personas en los juicios que enfrentan en ese país pues desde su entrega no se ha abundado en detalles de esas entregas.

Los senadores del PAN, Mario Vázquez Robles y de Morena, Saúl Monreal demandaron al gobierno federal informar sobre la situación legal que mantienen estos presuntos capos de alto perfil que fueron enviado a prisiones de Estados Unidos en meses pasados pues el pueblo de México debe conocer que ha pasado con ellos.

“Es muy extraño esta falta de información, se debe saber, qué obtuvo México a cambio de eso, se debe informar al Senado…”, demandó el panista, Mario Vázquez

Consideró que la entrega a Estados Unidos de las personas vinculadas a organizaciones criminales para ser juzgadas en aquel país, es un tácito reconocimiento del propio gobierno de México de que la reforma al Poder Judicial no es garantía de que en el país la justicia se aplique con estricto apego a Derecho.

“Habla mal de México, de que no hay capacidad para procesarlos aquí”, expresó

Durante el segundo gobierno de Donald Trump en EU, que inició en enero de 2025, México ha enviado en dos ocasiones a reos mexicanos de alto perfil hacia territorio estadounidense. Una en febrero de este año, donde entregó 29 presuntos capos entre ellos perfiles como Caro Quintero y en agosto una segunda ronda.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo rechazó que con estas medidas, el gobierno mexicano se subordine o ceda soberanía con Estados Unidos y rechazó que no haya capacidad del Estado mexicano para juzgar aquí ese tipo de perfiles de presuntos delincuentes como cuestionan algunos sectores del país.

--Entonces se debe juzgar a los grandes capos aquí en México?

--Si desde luego que sí, yo considero que si

--No se está cediendo a las presiones de los EU?

No, de ninguna manera hay subordinación, existe coordinación con EU, hay una serie de acuerdos y coordinación que se realiza por parte de los dos países y consideramos que se debe actuar pero hay señalamientos para los capos y se debe actuar.

¿ AYUDA CONSULAR?

Los senadores recalcaron que se requiere saber si reciben asistencia consular por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y cuál es su actual condición legal y de salud.

Tanto el panista, Mario Vázquez como Saúl Monreal, recordaron que más allá de su condición legal y las imputaciones que tengan, el gobierno mexicano está obligado a brindarles apoyo consular y asesoría legal porque son ciudadanos mexicanos.

“Se están violentando sus derechos humanos de ellos y sus familiares, quienes no saben las condiciones en las que se encuentran sus familiares e incluso en que prisión están”, acusó el panista

En ese sentido no descartó que algunos de estos capos podrían llevar su caso a instancias internacionales y sentar en el banquillo al gobierno de México a fin de encontrar la oportunidad de obtener beneficios en sus condenas o incluso su libertad.

Monreal, integrante de la comisión de derechos humanos del Senado, admitió que se deben respetar los derechos a audiencia de esas personas y justificó su entrega al recordar que hay acuerdos entre ambos países en materia de seguridad.

“Esos capos tienen denuncias allá y se les tiene que investigar allá”, aseveró

¿OTRA ENTREGA?

En días pasados, el diario estadounidense, The Wall Street Journal (WSJ) informó sobre posibles negociaciones entre México y Estados Unidos para una tercera entrega de capos que serían trasladados próximamente al vecino país aunque no precisó fechas ni detalles.

Este informe se dio a conocer un día antes de que la presidenta, Claudia Sheinbaum se reuniera con Donald Trump durante el sorteo del Mundial 2026, donde también estuvo presente el primer ministro canadiense, Mark Carney.