Sheinbaum anuncia nueva Ley de Cine y estímulos históricos para la industria cinematográfica en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su administración trabaja en la creación de una nueva Ley de Cine, acompañada de un paquete de estímulos económicos sin precedentes, con el objetivo de fortalecer de manera estructural a la industria cinematográfica mexicana a partir de 2026.

Sheinbaum en la mañanera CIUDAD DE MÉXICO, 12NOVIEMBRE2025.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. (Andrea Murcia Monsivais)

Durante su mensaje, la mandataria explicó que la estrategia busca corregir uno de los principales problemas históricos del sector: la intermitencia de los recursos públicos. En ese sentido, subrayó que el nuevo marco legal no se limitará a apoyos aislados, sino que garantizará certeza jurídica y financiera para el desarrollo artístico y audiovisual del país.

Sheinbaum destacó que la industria cinematográfica nacional ha colocado a México en los principales festivales internacionales, pero ha enfrentado limitaciones derivadas de la falta de continuidad en los incentivos. Por ello, el plan contempla una política cultural de largo plazo, diseñada en coordinación con la Secretaría de Cultura y cineastas y artistas de talla internacional, quienes participarán en la elaboración de la nueva legislación.

La presidenta adelantó que 2026 será el año clave para la reactivación del sector, ya que a partir de entonces comenzarán a operar los incentivos fiscales y creativos dirigidos a impulsar la producción audiovisual. “Para el siguiente año comenzarán los incentivos para apoyar a la industria”, aseguró, al tiempo que reiteró que la cultura debe ser entendida como un motor económico y de desarrollo social.

Con esta iniciativa, el gobierno federal busca consolidar un esquema permanente de apoyo al cine mexicano, fomentar la creación artística y fortalecer la presencia de las producciones nacionales tanto en el mercado interno como en el ámbito internacional, apostando por una industria cultural sólida, competitiva y con visión de futuro.