Tejocote: la fruta protagonista de la época navideña

El tejocote es un ingrediente del ponche navideño

En temporada de otoño - invierno se consume el ponche de frutas como bebida tradicional y tónico en las fiestas decembrinas, para proporcionar calor y vitamina C al sistema inmunológico. La fruta protagonista de esta bebida es el tejocote.

Este fruto es originario de México y pertenece a la familia de las Rosaceae; es de aspecto pequeño, redondo, de colores amarillo y naranja, piel delgada, y puede contener pequeñas manchas en el exterior.

Su nombre viene del náhuatl texocotl, que significa fruto-piedra o fruto agrio de piedra. Se empleaba desde la época prehispánica como alimento y con fines medicinales para aliviar enfermedades respiratorias, digestivas y malestares cardiacos. Actualmente se sabe que ayuda a combatir enfermedades como la diabetes y cardiovasculares. Debido a su contenido de calcio, también fortifica los huesos y dientes.

Por su contenido de pectina como espesante y gelificante, el tejocote también se utiliza en las industrias alimenticia, farmacéutica, cosmética y de polímeros.

En 2024, en México se produjeron cinco mil 758 toneladas de tejocote. El principal estado productor fue Puebla, que aportó el 97.6 por ciento de la producción total, de acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA).

Se sugiere consumirlo crudo y maduro, o cocinarlo en almíbar. También es usado para preparación de ates, jaleas, mermeladas e infusiones. El tejocote es indispensable en la cocina mexicana y en la medicina en México y Centroamérica.

La Crónica de Hoy 2025