Temperaturas bajo 0 y lluvias intensas en parte del país

Ambiente frío en el país Querétaro (César Gómez Reyna/César Gómez Reyna)

Este lunes el país tendrá un descenso significativo de las temperaturas, principalmente en el norte, centro y oriente de México, este descenso se debe principalmente al ingreso de una masa de aire polar asociada al frente frío número 21 según informó por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo, el ambiente será frío a muy frío durante la mañana y noche, con heladas en regiones montañosas de Chihuahua y Durango, donde se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 grados, mientras que en zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla los termómetros podrían descender hasta los 0 grados.

En regiones elevadas de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados, condiciones que podrían generar bancos de niebla y reducción de visibilidad, especialmente en carreteras de la Mesa Central y la Mesa del Norte.

Frío acompañado de viento y lluvias

Además del descenso térmico, la masa polar favorecerá un evento de “Norte” fuerte a muy fuerte, con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como vientos intensos en las costas del Golfo de México y la Península de Yucatán, donde también se prevé un oleaje elevado.

Estas condiciones se combinarán con lluvias muy fuertes a intensas en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, deslaves y crecida de ríos y arroyos, principalmente en zonas montañosas y regiones bajas.

Para este día se pronostican #Lluvias intensas en regiones de #Veracruz. El #Pronóstico para el resto del país, en el gráfico pic.twitter.com/8aYHlTjgle — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 15, 2025

Contrastes térmicos en el país

A pesar del frío matutino, el SMN indicó que por la tarde persistirá un ambiente cálido en estados del Pacífico, donde se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, lo que marcará un fuerte contraste térmico entre la mañana y la tarde.

Recomendaciones

Ante estas condiciones, las autoridades exhortan a la población a abrigarse adecuadamente, extremar precauciones en zonas de heladas, evitar cambios bruscos de temperatura, y mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente en regiones con lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado.