¿El SAT se va de vacaciones?: Estas son las fechas en las que no habrá atención presencial

Periodo vacacional del SAT Miles de contribuyentes han expresado preocupación a las afectaciones que sus trámites fiscales podrían presentar debido al descanso vacacional del SAT.

El mes de diciembre es el centro para distintos escenarios específicos del fin de año: los trabajadores reciben el esperado aguinaldo, los niños y niñas se regocijan con sus premios ganados en las piñatas de posadas callejeras y la cena de Navidad está a la vuelta de la esquina.

No obstante, entre las virtudes que diciembre trae consigo, también existen situaciones que provocan la preocupación de ciudadanos y ciudadanas de México, por ejemplo, el periodo vacacional del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El descanso navideño de la autoridad fiscal del país causa gran incertidumbre entre el público, quienes se preguntan cómo afectarán las vacaciones del SAT a sus trámites fiscales de fin de año.

¿Cuándo inicia el periodo vacacional del SAT?

El SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargado de supervisar, recaudar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en México.

A poco más de dos semanas del inicio del 2026, la meta de la gran mayoría de contribuyentes es iniciar el nuevo año fiscal sin deudas pendientes para evitar las revisiones rigurosas —por ejemplo, la visita domiciliaria— del SAT.

Debido a esto, la preocupación por el periodo vacacional de la autoridad fiscal se centra en los obstáculos que los ciudadanos y ciudadanas podrían tener en sus trámites fiscales del año todavía presente.

Ante esto, el Servicio de Administración Tributaria respondió a través de sus redes sociales que el calendario del periodo vacacional en sus oficinas aún no está disponible.

Buen día, te invitamos a estar pendiente de nuestro Portal, donde actualizaremos la información respecto al periodo vacacional para el SAT, saludos. — SATMX (@SATMX) December 16, 2025

Sin embargo, recomiendan al público a mantenerse al tanto de las actualizaciones del SAT en sus cuentas oficiales.

Vacaciones del SAT: Un día inhábil confirmado

Hasta ahora, el SAT no ha comunicado oficialmente los días inhábiles correspendientes a su periodo vacacional; no obstante, existe un día inhábil previsible debido a que se trata de una fecha de descanso obligatorio: jueves 25 de diciembre.

La Ley Federal del Trabajo estipula que el 25 de diciembre es un día de descanso oficial a nivel nacional por la celebración de la Navidad.

Incluso si la gran mayoría de personas no acudiría a las oficinas para realizar trámites en este día, es importante destacar que, de acudir al SAT, se encontrará con las puertas cerradas en las 164 oficinas ubicadas en todo el país.

¿Cuáles son los días hábiles en el SAT este diciembre de 2025?

A pesar de que el SAT no ha anunciado de manera oficial el periodo vacacional que tomará este año, sí ha presentado las fechas hábiles para que los y las contribuyentes del país puedan asistir a las oficinas y/o programar citas para sus trámites fiscales.

El SAT da a conocer el listado de disponibilidad de citas para atención presencial en los módulos y oficinas desconcentradas en las 32 entidades del país.



Semana del 15 al 19 de diciembre:



Disponibilidad alta 96%

Disponibilidad media 3%

Disponibilidad baja 1% pic.twitter.com/ZgF8BE6fCZ — SATMX (@SATMX) December 15, 2025

Por el momento, de acuerdo al listado oficial que la autoridad tributaria publicó en su cuenta de X, el periodo de días hábiles para asistir a las oficinas seguirá vigente esta semana, del 15 al 19 de diciembre de 2025.

En el comunicado también informó la disponibilidad de citas presenciales en los módulos distribuidos por las 32 entidades del país: