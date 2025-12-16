Gobierno ratifica apoyos al campo y hace llamado a no realizar bloqueos carreteros en puntos fronterizos

Bloqueo de productores agrícolas (Adolfo Vladimir)

En un comunicado conjunto la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Gobernación, emitieron un llamado en respuesta a las amenazas de bloqueos de puentes fronterizos y autopistas por parte de un grupo de productores agrícolas, en el que señalan el cumplimineto que ha habido a los acuerdos en las mesas de diálogo.

Se informó que hasta este martes 16 de diciembre, por medio de la Secretaría de Agricultura, se han entregado al menos un apoyo a cerca de 2.8 millones de productores, de los cuales el 86% son productores y productoras de pequeña escala, con parcelas de hasta 10 hectáreas.

A través de programas como Fertilizantes para el Bienestar, Producción para el Bienestar, asistencia técnica, acopio de granos y Precios de Garantía, se han mejorado las condiciones de vida en el campo. Como resultado, entre 2018 y 2024 más de 4 millones de personas lograron salir de la pobreza rural, reflejo de un esfuerzo sostenido y de impacto real en las comunidades.

Actualmente, se encuentran en proceso de validación para el pago de incentivos los expedientes de 6 mil 279 productores de trigo panificable del ciclo Otoño–Invierno 2024–2025, provenientes de once estados del país, así como los de 47 mil 593 productores de maíz del ciclo Primavera–Verano 2025, para ser beneficiarios del apoyo complementario de 950 pesos por tonelada, adicionales al precio de venta.

De igual forma, AGRICULTURA alcanzó una entrega histórica y directa de 1 millón 44 mil toneladas de fertilizantes a productores en las 32 entidades federativas del país. Este volumen de entrega representa un incremento del 5.9% con respecto al año anterior.

En este contexto, el Gobierno de México reitera su disposición a mantener un diálogo abierto y constructivo, con el objetivo de seguir consolidando los avances alcanzados en beneficios del sector agropecuario.

Por ello, exhorta a los grupos que mantienen manifestaciones a evitar bloqueos en vías de comunicación en especial en estas épocas de fiestas decembrinas.