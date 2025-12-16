¿Qué adultos mayores tendrán pago de doble pensión en enero 2026? En enero de 2026 coincidirán el depósito de diferentes pagos para adultos mayores; conoce quiénes podrán esperar un pago doble (Pexels y Gobierno de México)

Este 2026 comenzará con el depósito de diferentes pagos de pensiones para adultos mayores, por lo que algunos de ellos estarán recibiendo un doble depósito. Aquí te contamos quiénes serán.

En enero de 2026 comenzarán los depósitos para la Pensión de Bienestar de Adultos Mayores correspondiente a los meses de enero y febrero.

Mientras que el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en este mes depositarán el primer pago del año a sus pensionados.

Por lo que, a pesar de coexistir estos tres pagos en enero, únicamente recibirán un pago doble aquellas personas que sean beneficiarias de los apoyos otorgados por el Gobierno de México y quienes sean pensionados por el IMSS o el ISSSTE, ya que ninguno de estos pagos está relacionado con el otro.

¿Quiénes recibirán el pago doble de pensión a adultos mayores?

Quienes podrán recibir en enero de 2026 un pago doble de pensión serán aquellos adultos mayores de 65 años que se encuentren registrados en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuenten con su tarjeta del Banco del Bienestar y hayan recibido con anterioridad algún pago referente a este apoyo.

Asimismo, se les depositará otro pago quienes sean pensionados por el IMSS ya sea en la modalidad de Pensión por Cesantía en Edad Avanzada, Pensión por Vejez, Pensión por Invalidez, entre otros.

En caso del ISSSTE, también en enero le depositará a sus pensionados, aunque los únicos a quienes podrá coincidir con el pago de la pensión del Bienestar son aquellos que se encuentren bajo la modalidad de Pensión por edad y tiempo de servicios.

¿Cuándo depositarán el pago doble de pensión a adultos mayores?

En el caso de los pensionados del IMSS y del ISSSTE, a ellos se les deposita de manera mensual en el primer día hábil del mes correspondiente, por lo que en enero de 2026, recibirán su primer pago del año, el viernes 2 de enero, ya que el primero es considerado inhábil

Mientras que, para los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, quienes reciben su depósito de manera bimestral, el pago correspondiente a los meses de enero y febrero comenzará también el viernes 2 de enero.

Aunque, cabe señalar que, para ellos, el pago será escalonado, pues sus pagos son calendarizados de acuerdo con la inicial de su primer apellido en orden alfabético, mismo que aún no ha sido publicado de manera oficial.