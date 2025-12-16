Verifican gasolineras en todo el país en busca de irregularidades

Verificación a gasolineras (Especial)

El operativo extraordinario de verificación a estaciones de servicio ha concluido exitosamente. En el se recorrieron las 32 entidades de la República con el objetivo de mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

Esto ha sido posible gracias a la colaboración de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)

La acción es parte de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y busca que los proveedores, de manera voluntaria mantengan el precio debajo de lo establecido.

Litros completos y condiciones seguras

Además del control de precios, el operativo tuvo como finalidad verificar que las gasolineras despachen litros completos, operen en condiciones de seguridad y se cumpla con la normatividad ambiental vigente.

Como resultado del despliegue, la Profeco interpuso 43 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades relacionadas con la venta incompleta de combustible.

Última verificación en Baja California Sur

El cierre del operativo se llevó a cabo en La Paz, Baja California Sur, en donde seis brigadas encabezadas por la subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza, Andrea González Hernández, inspeccionaron estaciones de servicio en los municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú.

Durante esta jornada se verificaron seis estaciones, en las que se inmovilizaron 10 instrumentos, 5 por vender litros incompletos, motivo por el cual se presentará la denuncia correspondiente ante la FGR, y 5 más por irregularidades en la prueba de retención de información en pantalla al quedarse sin batería.

Clausuras por incumplimiento ambiental

Por su parte, la ASEA clausuró cuatro estaciones de servicio; 3 por no exhibir su Licencia Ambiental Única (LAU) vigente, 1 por no presentar el resolutivo de impacto ambiental y una más clausurada parcialmente al no contar con la LAU vigente en ocho pistolas de los dispensarios, además una de las gasolineras revisadas fue localizada fuera de operación.

Balance del operativo extraordinario

Concluido este operativo, las autoridades informaron que se alcanzaron los siguientes resultados a nivel nacional:

230 estaciones de servicio visitadas

780 instrumentos inmovilizados por Profeco

161 estaciones clausuradas por la ASEA

Dos clausuras adicionales por parte de Profeco

43 denuncias ante la FGR por no vender litros completos

Las autoridades señalaron que los operativos ordinarios de verificación continuarán a través de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza.

En caso de detectar irregularidades, se exhorta a la ciudadanía a presentar la denuncia correspondiente.