Alista Morena acción de inconstitucionalidad contra “Ley Esposa”; con dedicatoria a SLP y NL

La dirigente de Morena, Luisa María Alcalde va contra la llamada Ley Esposa

La dirigencia nacional de Morena alista una acción de constitucionalidad contra la llamada “Ley esposa” que aprobaron los congresos de San Luis Potosí y Nuevo León que obligan a postular exclusivamente mujeres a las candidaturas para gubernaturas, lo que encendió alertas en Palacio Nacional y el partido oficialista que impulsó la prohibición de candidaturas a familiares directos.

En tono con la presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, rechazó ese tipo de legislaciones al acusar como inconstitucional que se busque posicionar a familiares directos de gobernadores en perjuicio de los derechos de las demás personas, por lo cual impugnarán esas medidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las próximas semanas.

“Llevar familiares en la boleta, no estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera, incluso nosotros estamos preparando ya una acción de inconstitucionalidad que habremos de presentar porque consideramos que es inconstitucional, que no se le permita a la gente decidir con libertad”, expresó

Al menos dos congresos estatales, San Luis Potosí y Nuevo León, han avanzado en iniciativas legislativas que obligan a postular exclusivamente mujeres a las candidaturas para gubernaturas, con lo que se visualiza un intento por favorecer a las esposas de los mandatarios de esas entidades, Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de San Luis Potosí y Mariana Rodríguez, cónyuge del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México, Arturo Zaldívar revisar la constitucionalidad de estas reformas al considerar que podrían vulnerar el marco electoral vigente.

Estos casos se ubican en San Luis Potosí y Nuevo León, donde las propuestas conocidas como “Ley Ruth” y “Ley Mariana”, respectivamente, han sido bautizadas en conjunto como la “Ley Esposa”, al ser señaladas por presuntamente facilitar la sucesión política de los actuales gobernadores a favor de sus respectivas esposas.

Este debate se originó en San Luis Potosí, donde el pasado 11 de diciembre, el congreso local aprobó una iniciativa impulsada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), que establece la obligación de registrar únicamente mujeres como candidatas a la gubernatura en el proceso electoral de 2027.

De acuerdo con el decreto, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes solo podrán postular mujeres, bajo el argumento de garantizar la paridad de género.

No obstante diversos sectores acusan que esta ley tiene dedicatoria para beneficiar a la senadora del PVEM, Ruth González, esposa del gobernador de esa entidad, Ricardo Gallardo para posicionarla como candidata a sucederlo en el cargo en las elecciones del 2027.

La presidenta Sheinbaum reiteró su rechazo a la sucesión de familiares directos en cargos de elección popular y recordó que el Congreso aprobó una reforma para que, a partir de 2030, no puedan postularse parientes hasta el cuarto grado para el mismo puesto.