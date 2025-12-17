Beca Benito Juárez: ¿cuándo es el último día de pago de diciembre? Están por finalizar los pagos para la Beca Benito Juárez; si aún no te han depositado, conoce cuál es el último día para que lo hagan (Gobierno de México)

El próximo jueves 18 de diciembre concluyen los pagos de la Beca Benito Juárez y aquí te contamos quiénes faltan por recibir el último pago del 2025.

Como su nombre lo indica, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está dirigida a estudiantes que cursan el bachillerato o profesional técnico bachiller en alguna escuela pública con el objetivo de apoyar a los alumnos para que continúen y concluyan sus estudios.

El pasado jueves 4 de diciembre iniciaron los pagos para la Beca Benito Juárez, los cuales corresponden a los meses de noviembre y diciembre, siendo el último depósito del 2025.

Desde la publicación de su calendario se les ha depositado a los beneficiarios del programa que cuenten con su tarjeta del Banco del Bienestar, $1,900 pesos mexicanos, aunque aún faltan otros por recibir su pago, aquí te contamos quiénes son.

¿Quiénes recibirán el pago de la Beca Benito Juárez este jueves 18 de diciembre?

Los pagos que corresponden a los meses de noviembre-diciembre, los cuales se realizan por orden alfabético de acuerdo a la inicial de tu primer apellido, finalizan este jueves 18 de diciembre y estas son las letras que recibirán el último pago del 2025:

Jueves 18 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

Recuerda que cualquier depósito de la Beca Benito Juárez se realiza mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que si no cuentas con ella no podrás recibir tu pago.

🥳 Última semana de pagos de las Becas para el Bienestar. 🎓



Por medio del Banco del Bienestar se hará el depósito el día que corresponde a la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta.



Recuerda: tus recursos están seguros en tu cuenta. https://t.co/UELGTKMkKF pic.twitter.com/1OnPEFraOn — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) December 15, 2025

Para quienes recientemente finalizaron su registro para ser beneficiarios de la Beca Benito Juárez, en estos momentos continúa el proceso de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, si aún no cuentas con ella, deberás acudir a recogerla, pues sin ella no podrás recibir el pago de tu beca.

¿Cuáles son los requisitos para recoger la tarjeta del Banco del Bienestar?

Si ya concluiste la etapa de registro de la Beca Benito Juárez y te preguntas qué sigue para que puedas recibir tu primer pago, lo siguiente es acudir a recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar, pues ahí es donde se te depositará el dinero.

Para conocer las fechas, sedes y horarios de entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar, deberás consultar directamente en tu plantel. Mientras que los documentos que necesitarás variarán dependiendo de si eres mayor o menor de edad:

Si eres mayor de 18 años:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Si eres menor de edad:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio reciente

Además, el padre, la madre, el tutor o la tutora deberán llevar su identificación oficial (original y copia), acta de nacimiento y CURP.